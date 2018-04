Lecsapott az MNB egy joghézagot használó befektetési cégre

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az esetlegesen kilépő kültagok számára a Safis-EVO Zrt. 3 év elteltével a "nyereségrészesedési jog" 120 százalékos áron történő visszavásárlását ígérte.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) többek között azt vizsgálta, hogy a budapesti székhelyű Safis-EVO Zrt. az úgynevezett nyereségrészesedési jog értékesítésével jegybanki engedély nélküli pénzügyi szolgáltatási tevékenységet valósított-e meg.Az MNB a társasággal szemben ideiglenes intézkedéseként az eljárást lezáró döntéshozatalig azonnali hatállyal megtiltotta, hogy a Safis-EVO Zrt. bármely, az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzen.Vizsgálata során a jegybank megállapította, hogy a társaság által- így különösen webáruháza vásárlóinak - küldött elektronikus levélben kínált befektetési lehetőséget. A társaság különböző startupok, magyar feltalálók által fejlesztett világraszóló ökotalálmányok (például zéróponti víz, tűzálló fa, Rubik-kocka méretű kazán) piacra vitele céljából gyűjtött forrást.A társaság által kínált konstrukció lényege, hogy a befektetők a Safis Befektető Társaság Bt. üzletrészeivel megegyező (kültagi pozícióban megtestesülő) úgynevezett nyereségrészesedési jogot szerezhettek a Safis-EVO Zrt. által (beltagként) létrehozott Safis Befektető Társaság Bt.-ben.A nyereségrészesedési jog (németül: Genußrecht) a hatályos. Jelen ügyben azonban a Safis-EVO Zrt. látszólag nyereségrészesedési jog értékesítésére irányuló tevékenységéről az MNB megállapította, hogy valójában visszafizetési kötelezettség vállalása mellett üzletszerűen fogadott el betétnek nem minősülő visszafizetendő pénzeszközöket ügyfeleitől. A társaság ugyanakkor pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére nem rendelkezik és nem is rendelkezett engedéllyel.Mindezek nyomán az MNB ma publikált határozatában a Safis-EVO Zrt.-t, továbbá véglegesen megtiltotta, hogy az MNB engedélye nélkül pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végezzen. A jegybanki döntés semmilyen formában nem érinti a Safis-EVO Zrt. ügyfeleivel szemben fennálló, esetlegesen már átvett befektetésekkel összefüggő visszafizetési kötelezettségét.A bírságösszeg meghatározásánál az MNB egyebek mellett kiemelt súllyal értékelte, hogy a társaság a korábbi ideiglenes eltiltó végzés ellenére is folytatta jogosulatlan pénzügyi tevékenységét. A jegybank eljárása során - több bűncselekmény gyanúja miatt - rendőrségi feljelentést is tett és a társaság törvénysértő működése miatt több alkalommal törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett az illetékes cégbíróságnál.Nem ez az egyetlen, nyereségrészesedési joghézagot használó cég Magyarországon, ilyenekről többek közt itt írtunk: