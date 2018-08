Lekapcsolták a milliárdokat elégető internetes csalás vezetőjét

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Bitconnect főleg az interneten terjedt, egy legitim kriptopénzre épített fel egy illegális, MLM-es piramisjátékot, a séma szervezése teljesen anonim folyt, Magyarországon is toboroztak áldozatokat. A Bitconnect az idei év elején dőlt be, erről itt írtunk:Darji az Egyesült Arab Emírségekből tartott az indiai Ahmedabádba, Gudzsarát államban kapta el a rendőrség, miután a bevándorlási hivatal felismerte a piramisjátékost. Egyelőre még nem világos, hogy a csaló a teljes, Amerikában és Európában is népszerű hálózat vezetője volt, vagy csak az ázsiai részleget vitte.A Bitconnectnek Indiában egyébként rengeteg áldozata volt, vélhetően a központja is itt működött. A sémának az adott életet, hogy Narendra Modi miniszterelnök kivonta az 500 és 1000 rúpiás bankjegyeket a forgalomból 2016 novemberében, mellyel a pénzmosást és a terrorfinanszírozást akarták csorbítani.A Bitconnect körülbelül 3 milliárd dollárt égetett el világszerte, vezető értékesítőjük, Carlos Matos, viszont kiváló mémekkel gazdagította az internetet.