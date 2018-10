LTP-k kivégzése: sokkolta a piacot a kormány döntése

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Közel 200 fő részvételével került megrendezésre immár nyolcadik alkalommal a Portfolio Öngondoskodás 2018 konferenciája október 16-án a Radisson Blu Béke Hotelben.A konferencia délelőtti szekcióját az LTP-k állami támogatásának megszüntetésével kapcsolatos hírek tartották lázban. A biztosítói, banki, alapkezelői, brókerpiaci és lakástakarék-pénztári vezérekből álló panelbeszélgetés is főként ezt a témát boncolgatta. A konferencia résztvevőinek feltett kérdésből kiderült: sokan az állami támogatás megszűntetésének hírére reagálva még kötöttek LTP-ket az utolsó napokban, de többségben voltak azok, akik a meglévő LTP-szerződéseik mellé már nem tudtak újakat kötni.

A panelrésztvevők többnyire egyetértettek abban, hogy a lakás-takarékpénztári szektor nem volt tökéletes, de nem az állami támogatás teljes megvonása jelentette volna a megoldást a problémákra. Ezzel a konferencia közönsége is egyetértett, a válaszadók 31%-a szerint elég lett volna csupán a szabályokat módosítani, 67% pedig egyértelműen elítélte a kormányzati döntést.

A délelőtti szekcióban szó esett arról is, vajon hatékonyan tudja-e a pénzügyi szektor becsatornázni a megtakarítási termékekbe a lakossági vagyont. A válaszadók többsége a kérdésben pozitív, sokak szerint a szándék megvan, csak a lépések sok esetben nem olyan hatékonyak, mint kellene. Mindezzel a panelrésztvevők is egyetértettek, úgy látják, van még hova fejlődnie a magyar pénzügyi szektornak, és szükség lenne új, érthetőbb és egyszerűbb megtakarítási termékekre is.

A szakmai közönség válasza szerint napjainkban az ügyfelek rövid befektetési időhorizontja jelenti a legnagyobb kihívást a vagyontervezésben. Egyetértettek ezzel a panelrésztvevők is, akik kiemelték, hogy sok kutatás szerint a magyarok többségének nincsenek hosszú távú megtakarításai. Elhangzott az is, hogy érthetőbb és egyszerűbb megtakarítási termékek kellenek a magyar piacra, pozitívum viszont az egyéves magyar állampapír mellet a kétéves konstrukció felfutása is, ami a befektetési időhorizont növekedését jelzi előre.

Úgy tűnik azonban, a lakossági állampapírok hegemóniáját nagyon nehéz lesz megtörni, az egyik kérdésre adott válasz szerint ugyanis a következő három évben ez a kategória nő majd a legdinamikusabban a lakossági megtakarításokon belül.

Az is beszédes eredmény, hogy a szakmai közönség 80%-ánál van államilag támogatott nyugdíjcélú termék a portfolióban, a megkérdezettek csupán 10%-a mondta azt, hogy tesz félre nyugdíjcélra, de ebben nincsenek benne államilag támogatott eszközök. Voltak olyanok, akik bár nem gyűjtenek nyugdíjra, lottóznak, hátha melléjük áll a szerencse.