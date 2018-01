Masszív piramisjáték dőlt össze - elégett 2760 milliárd forintnyi befektetés

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A Qbao.com 2012-ben indult, volt, hogy 80%-os befektetési hozammal csábították az ügyfeleket. Az online befektetési platform egyik vezetője szerint sok ügyfél minden pénzét és bizalmát Zsangba fektette, a cég pedig úgy működött, mint egy szekta.A hozamot az alapján fizették ki, hogy ki mennyi pénzt tolt be a piramisjátékba, illetve azért is járt plusz pénz, ha valaki csak simán belép az appjába, naponta egyszer. 2017 végére már naponta 2 millió ember lépett be a Qbao rendszerébe. Sok olyan ügyfél volt, aki személyi kölcsönből vagy hitelkártyáról fektetett be a piramisjátékba.Miközben a Qbao azt állította ügyfeleinek, hogy a vegyiparban és a borászatban is vannak befektetései, a nandzsingi rendőrség szerint a hozamokat az új belépők pénzéből fizették ki és megvezette az online platform a befektetőit.A Qbao mellett egyébként számos online piramisjáték bukott be az elmúlt években: az Ezubao több mint 900 000 ügyféltől nyúlt le 50 milliárd jüant, a Yota.biz pedig még Magyarországon is toborzott befektetőket, mielőtt bedőlt. Erről itt írtunk: