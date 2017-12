Mindenkit meglepett 2017, de mi lesz jövőre?

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Mindenkit meglepett 2017

Érdemes zsebre vágni a hozamot

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a decemberi helyzetnek megfelelően készültek el, a piacot jól lefedő felmérésünkben 5 alapkezelő szerepeltette magát.A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Amundi Alapkezelő, CIB Alapkezelő, Erste Alapkezelő, MKB Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.2017 kifejezetten szépen sikerült, a feltörekvő és fejlett piacokon is bőven voltak olyan indexek, amelyek kétszámjegyű növekedést produkáltak.A jövő évvel kapcsolatosan viszont megosztottak a magyar befektetési alapokat kezelő szakemberek. Van olyan profi befektető, aki a Fed kamatemelése és a dollár várt gyengülése miatt nem számít jelentős emelkedésre Amerikában. Más szerint az adóreform fundamentális alapot jelent a mostani és akár egy jövőbeli emelkedéshez is. Egy harmadik szakember pedig arra számít, hogy jövőre számottevő emelkedés lesz Amerikában, viszont az ideinél gyengébb.A vagyonkezelők közül többen is megemlítették, hogy a felívelési ciklus érett szakaszába ért és ha jövőre nagy összeomlást nem is, lassulást azért már várnunk kell a fejlett piacokon.Egyes profi befektetők szerint érdemes lehet Európában befektetni, különösen Közép-Kelet-Európa lehet jó, melynek gazdasági hátszelét megadja az EU. Többek szerint a feltörekvő országokban pedig a dollár gyengülése, a nyersanyagpiac stabilizációja és a strukturális reformok hozhatnak fellendülést.Van, aki felhívja a figyelmet arra is, hogy több potenciális háború is kialakulóban van a világon, legyen szó akár a Közel-Keletről, akár a koreai helyzetről.A befektetők mintaportfólióikban úgy döntöttek, hogy realizálják a 2017-ben dinamikusan emelkedő részvényárfolyamokon elért nyereséget és inkább parkoló pályára teszik a minatportfóliójukban elhelyezett "vagyon" egy részét. Ennek ellenére a fiktív portfóliókban továbbra is az alternatív befektetések a legnépszerűbbek, ezt követik a részvények, majd a kötvényeket megelőző pénzpiaci eszközök.

A részletes bontásban a likvid eszközök képezik a legnagyobb súlyt a mintaportfóliókban, amelyek még novemberben vették vissza a vezető helyet az abszolút hozamú eszközöktől. Ezt követik a fejlett piaci kötvények, majd a hazai és nemzetközi kötvények. A hazai és régiós részvények továbbra is a legalacsonyabb arányát képezik a mintaportfólióknak.

Az alábbi ábrán jól látszik a kockázatvállalás visszaszorulása: a pénzpiaci eszközök súlya 2 százalékpontot nőtt a mintaportfóliókban, míg a kötvények és a részvények aránya is csökkent.

A historikus adatok viszont továbbra is az alternatív eszközök népszerűségéről árulkodnak:

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.