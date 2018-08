Nem fogod elhinni, mibe tették a pénzüket a magyarok állampapír helyett

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A jegybank által ma közzétett előzetes pénzügyi számlák alapján új csúcsra emelkedett a magyar háztartások bruttó pénzügyi vagyona 2018 első félévének a végére, és csaknem meghaladta az 50 ezer milliárd forintot. Ha kivesszük a nem részvény típusú céges részesedéseket, akkor pedig több mint 36 ezer milliárd forintos megtakarítási állományról beszélhetünk.

Mindkét adat 4% körüli növekedést jelent fél év alatt, vagyis ha sikerül tartani az első féléves ütemet, akkor az év egészében több mint 8%-kal növekedhet a hazai háztartások bruttó pénzügyi vagyona, ami valamivel magasabb lenne a tavalyelőtti és a tavalyi növekedési ütemnél is. Csakhogy közben az infláció is gyorsult, így reálértelemben nem ennyire fényes a kép.

Reálértéken számításaink szerint 1,8%-kal emelkedett az első félévben a háztartások pénzügyi vagyona a korábbinál magasabb első féléves infláció miatt. Reálértelemben ezért kisebb lehet az éves növekedés, mint az előző években - feltéve persze, hogy az első félév bővülési üteme fennmarad, és az infláció sem csökken érdemben.

Az alábbi ábrán bemutatjuk (nem részvény típusú céges részesedések nélkül), hogy miben van a háztartások pénze. A legnagyobb arányban, 16%-ban folyószámla betétben, ami duplája a 8-10 évvel ezelőtt aránynak, és elsősorban az alacsony betéti kamatokkal magyarázható. A legjobban persze a legkötött betétek sínylették meg az alacsony kamatkörnyezetet, amelyek aránya a korábbi 25-30%-os szintről mára 9% közelébe esett. Lassulva, de nőtt az első félévben állampapírok aránya is, amely most a 15%-ot közelíti.

Éveken keresztül ádáz csatát vívott egymással öt széles értelemben vett megtakarítási forma, nevezetesen a készpénz, a folyószámla betét, a lekötött betét, az állampapír és a befektetési jegy. Az elmúlt félévben viszont nem változott a sorrend, egyelőre a folyószámla áll nyerésre, de szorosan követik az állampapírok. A befektetési jegyek háztartásoknál lévő állománya lassan négy éve stagnál, ezeken belül csak átrendeződés történt az ingatlanalapok javára

A kisebb arányt képviselő megtakarítási formákból az életbiztosítások, a nyugdíjpénztári megtakarítások és a nem tőzsdei részvények állománya is stabilan 1500 és 2000 milliárd forint között alakul az utóbbi időben. Az elmúlt években enyhe növekedés, az idei első félévben pedig inkább stagnálás jellemezte őket, miután a hozamkörnyezet változásai nem kedveztek sem az életbiztosítási, sem a nyugdíjpénztári megtakarításoknak.

Alábbi ábránkon kiemeltük a (döntően megtakarítási jellegű) életbiztosításokat, amelyeket tavaly óta az etikus életbiztosítási koncepció szabályai szerint a korábbinál átlagosan harmadával alacsonyabb költségszint és nagyobb átláthatóság mellett köthetnek meg a háztartások. Mint látható, a lakosság pénzügyi vagyonán belül ennek ellenére egyelőre nem állt meg az életbiztosítások arányának a csökkenése.

Cikkünk talán legérdekesebb ábráját hagytuk a végére: lényegében azt mutatja meg, hogy bizonyos időszakokban mikor mennyi pénzt helyeztünk el az egyes megtakarítási formákban. Mint látható, most először két vagyontípus is megelőzte az állampapírokat, mégpedig a bankbetét (azon belül is a folyószámlabetét) és a készpénz. Elmondható, hogy 10 új lakossági forintból 4 folyószámlán, 3 pedig készpénzben maradt, 2,5 pedig állampapírba került (2017-ben még az új pénzek 44%-a került állampapírba). Mindez azzal magyarázható, hogy az állam lényegében visszafogta az állampapírok lakossági értékesítését, a pénzügyi szektor azonban nem tudott a széles tömegek számára megfelelő kockázat / hozam profilú megtakarításokkal lecsapni az így felszabaduló új ügyfélpénzekre.