Nyugaton már tombol az új őrület - Magyarországra is megérkezhet az ingyenes befektetés

2016-ban kezdte el pedzegetni az amerikai Robinhood , a világ első díjmentes részvénykereskedéssel foglalkozó startupja, hogy európai befektetők számára is elérhetővé tennék szolgáltatásaikat. A fiatal felhasználók köreiben rendkívül népszerű, több mint négymillió befektetőt számláló brókercég expanziójára azonban azóta sem került sor, a keletkezett piaci résre pedig a Revolut , egy kétmillió felhasználót tömörítő brit startup repült volna rá. Ők júniusban jelentették be , hogy dolgoznak az ingyenes részvénykereskedési platform kialakításán, azóta viszont nem sokat hallani erről a projektről egy augusztusi poszt kivételével, melyben a fintechstartup személyzete a türelmünket kéri.Mindkét céget megelőzte a Freetrade, egy londoni startup, amely október elején jelentette be , hogy megszerezték a brit pénzügyi felügyelet, az FCA engedélyét és hivatalosan is elindulnak. A brit vállalat nagy fába vágja a fejszéjét, hiszen például felhasználók számában és árbevétel tekintetében egyelőre messze elmarad konkurenseitől. Jó esélyekkel indulnak viszont, hiszen alacsonyabb marzsaik miatt jóval gyorsabban tudnak nagyszámú ügyfelet felszívni, mint más online brókercégek.

Hogy működik?

a kereskedés csak akkor díjmentes, ha megvárjuk, hogy a megbízás a kereskedési nap végén, 4 órakor teljesüljön, akkor aktuális árfolyamon.

az azonnali teljesülésért 1 fontot kell fizetnünk,

később pedig elérhetővé válik majd egy havi 10 fontért működő szolgáltatás is, mellyel a kereskedés ezen felül díjmentessé válik.

Miben más, mint a többi?

a Robinhoodnál ingyen lehet valós időben kereskedni részvényekkel, ETF-ekkel, kriptóval, sőt, valós idejű árfolyamkövetési szolgáltatást is nyer az ügyfél. A cég bevételét elsősorban a likvid vagyonelemek rövid papírokba való befektetéséből szerzi és nem a havidíjas szolgáltatásokból. A Robinhoodnál a fizetős, "Gold" ügyfelek tőzsdenyitás előtti és zárás utáni kereskedéshez kapnak hozzáférést, ennek díja mindössze 6 dollár. Összességében így a Robinhood egyelőre úgy tűnik, kedvezőbb feltételekkel működik. Sajnos ezzel a ténnyel nem sokat kezdhetünk, amíg nem tudunk vele kereskedni Európából.

A Revolut részvénykereskedési appjáról nem sokat tudni, tekintve annak tényét, hogy még nem indult el. Elöljáróban azonban annyi világos, hogy egy már működő brókercéggel akarnak társulni, ami azt jelenti, hogy egy másik piaci szereplőt is ki kell fizetni a tőzsdéhez való hozzáféréshez, így a Revolutnak magasabb költségeket kell majd kitermelnie szolgáltatásain keresztül. A Revolut részvénykereskedési szolgáltatása, a Wealth ráadásul első körben csak prémium ügyfeleknek lesz elérhető, akik 7,99 eurót fizetnek a szolgáltatásért havonta, tehát itt sem egy ténylegesen teljesen ingyen szolgáltatásról van szó. Ezért a díjért cserébe viszont nemcsak részvénykereskedést kapnak majd az ügyfelek, hanem egy csomó más szolgáltatást, például ingyenes készpénzfelvételt külföldön, középárfolyamon való devizaváltást, kriptót és biztosításokat is.

Jó üzlet?

A Freetrade egyelőre még csak annak a körülbelül 60 ezer embernek elérhető, akik előre feliratkoztak a szolgáltatásra, Nebehaj Viktor, a Freetrade marketingigazgatója a Portfolio kérdésére viszont elmondta: a jövő év elején várhatóan széles körben is megnyílik majd a Freetrade, az ehhez szükséges személyzeti követelmények kielégítése már folyamatban van: a startup személyzetét 15 főről 35 főre növelik.A Freetrade legnagyobb vonzereje az, hogy ingyenes részvénykereskedésre is nyújt lehetőséget egy mobilappon keresztül - erre most egyedül a RobinHood amerikai brókercégen keresztül van egyelőre lehetőség, ami viszont európai befektetőknek nem elérhető. A RobinHoodhoz képest annyi handicappel rendelkezik a Freetrade, hogyMinden másért fizetni kell, bár a díjak nem mondhatók vészesnek (a Freetrade saját számítása szerint egy brit bróker átlagosan 10-12 fontot kér el tranzakciónként, Magyarországon egy BÉT-re beadott megbízás jellemzően 0,2%-1% körül mozog, párszáz forintos minimum díj mellett):Nebehaj Viktor elmondta a Portfolio-nak: a platformjuk nem daytraderekre optimalizált, hanem hosszú távú befektetést kereső, lakossági ügyfelekre, akiknek nem volt elérhető vagy "borzasztó élmény volt" a hagyományos brókereken keresztüli kereskedés.A daytraderek jelenléte a platformon egyébként kifejezetten előnyös lehet a Freetrade-nek, hiszen ők lesznek azok, akik a cég fő bevételi elemének számító havidíjas szolgáltatásra előfizetnek majd, hogy aktívan kereskedhessenek. A tőzsdéken tranzaktált értékpapírok jellemzően kifejezetten volatilisek, így a piaczáráskor teljesülő megbízások jelentős hátrányt, potenciális veszteséget jelentenek azoknak, akik aktívan kereskednek. Az ingyenes részvénykereskedés kiváló "csalétek" az ügyfélszerzéshez és egy nagyon jó PR-fogás, viszont csak azoknak a befektetőknek éri meg, akik nem foglalkoznak minden nap a részvényeikkel, hanem hosszú távú értéknövekedést keresnek.Fő konkurenseitől a Freetrade-et az különbözteti meg, hogyMivel a Freetrade még el sem indult széles körben, ezért nehéz megmondani, mennyire működőképes a vállalat üzleti modellje hosszú távon. Mindenesetre a startup mögött egy fillér kockázati tőke sincs, a Freetrade koncepcióját egy az egyben közösségi forrásbevonáson keresztül valósították meg.

Mi várható a jövőben?

az ISA (ami a magyar TBSZ brit megfelelője) bevezetésén dolgoznak,

a londonin kívül más tőkepiacok termékeit is elérhetővé tennék. Elárulta: a cél, hogy idővel minden részvénypiac (pl. Hongkong és Japán) is elérhető legyen. A Techcrunch írt arról, hogy hamarosan (vélhetően a nyilvános nyitás előtt) amerikai részvények is bekerülnek a kínálatba.

2019-ben várhatóan expanzióba kezdenek a fontosabb európai piacokon, mint Németország, de a következő években nagyon szeretnének Magyarországra is belépni.

A Freetrade marketingigazgatója kérdésünkre elárulta, hogy a kockázati tőkéseket azért zárták ki a finanszírozásból, mert rugalmatlan feltételeket szabnak, míg a közösségi befektetők mind ügyféllé, baráttá válnak és terjesztik a Freetrade jó hírét.Tekintve, hogy egy kisebb, fiatalabb startupról van szó, ami ráadásul nincs a tőzsdén sem, komolyabb elemzőcégek még nem becsülték meg a Freetrade értékét, a Crowdcube közösségi finanszírozással foglalkozó weboldal szerint viszont körülbelül 18 millió fontot ért a legutóbbi, 3 millió fontos forrásbevonási kör előtt.A marketingigazgató megkeresésünkre beszélt a Freetrade jövőképéről és a várható featureökről is. A jövő év elején széles körben kezdődő nyitás mellett még a következő érdekes újdonságok várhatók:A szakember hozzátette: magyar állampolgárként akár már most is befektethetünk a Freetrade-en keresztül, ha van brit bankszámlánk és az Egyesült Királyságban adófizetők vagyunk.