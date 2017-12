Nyugdíjbomba készül Magyarországon, egész Európa a csodájára járhat

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Lényegében ez egy egységes, maximum három oldalas dokumentum lesz, ami egy megtakarítási életbiztosítási termék kockázatait, célcsoportját, költségeit, az ügyfélszolgálat elérhetőségeit, potenciális hozamát és veszteségeit foglalja majd össze.

Az élet- és nem-életbiztosítási termékek jutalékainak átláthatóségét előíró és a nem-életbiztosítási termékek fő tulajdonságait összefoglaló Insurance Distribution Directive (IDD) februárban,

valamint az adatkezelést szabályozó GDPR, májusban.

Összességében tehát elmondható, hogy a készülő EU-s szabályok az életbiztosításokat valamennyire átláthatóbbá teszik, viszont nem jelentenek nagy áttörést Magyarországon, ahol az olyan transzparenciát erősítő tényezők, mint a TKM, már 2010 óta elérhetőek - ebben például hazánk Európában élenjáró volt. A szektorok közti termékösszehasonlítást viszont ezen kívül gyakorlatilag semmiben nem javítja majd az EU-s szabályozás. Ha az MNB az összes nyugdíjcélú terméktípust egymással összehasonlíthatóvá akarja tenni, valószínűleg egyedül kell nekiállnia, hiszen az uniós irányelvek erről úgy tűnik, nem gondoskodnak. Könnyen lehet, hogy ha az egységes nyugdíj-TKM megvalósul, az uniós szabályozó ezt a mérőszámot is alapul veszi majd a későbbi lépéseinek megtervezésekor.

Mik az összehasonlítás nehézségei?

Mindegyik terméknek megvan a költségeken felül az a sajátossága, amiért "jobb" mint a másik, a NYESZ-en nem csak befektetési portfóliókba fektethetünk, nyugdíjbiztosításnál segít minket egy tanácsadó is, az önkéntes nyugdíjpénztárnál pedig egyszerűen és viszonylag olcsón juthatunk aktívan kezelt portfóliókhoz, ahol megtakarításunkat még a munkáltató is gyarapíthatja (részletesen ezekről itt írtunk).

A NYESZ-nél alapvetően olcsóbb a konstrukció fenntartása, de ha valaki folyamatosan tradelget, még az is lehet, hogy drágábban jön ki vele, mint egy alapból magasabb core-költséget felszámító nyugdíjbiztosítással, ha ott például az eszközalap-váltás ingyenes.

Ha valaki elkezd valamelyik számlán gyűjtögetni, de például első évben szüksége van a pénzre, az állami támogatás 20%-kal terhelt visszafizetése mellett egy NYESZ-en csak a hozam után kell adózni, nyugdíjbiztosítás esetén viszont a kezdeti költségek miatt akár a tőként 80%-át is elbukhatjuk. Nyugdíjpénztár esetén nem is tudunk hozzáférni a pénzhez a tizedik évig, csak tagi kölcsön formájában.

Ideális megoldás lenne, ha a fix mérőszámok mellett olyan kalkulátorokat fejlesztene a felügyelet, melyek az ügyfél egyéni paramétereit behelyettesítve ki tudják számolni, hogy mennyi költséget fizet majd az ügyfél és milyen hozamra számíthat.

Mit tudunk tenni addig?

Ezen a téren kétség kívül az életbiztosítási szektor áll a legjobban. A megtakarítási célú életbiztosítások, nyugdíjbiztosítások költségeit egymással már az MNB eszközalapokra lebontott TKM-keresőjével és a MABISZ táblázatával is össze tudjuk hasonlítani.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak díjterhelését (vagyis a pénztárak teljes kezelt portfóliójára terhelt költségeket) évente publikálja a jegybank, a bruttó és nettó hozamadatok kivonásából pedig az egyes portfóliók kezelési költségeit is összehasonlíthatjuk, a befizetéskor működési és likviditási alapba kerülő költségek összehasonlítására viszont nincs egyszerű mód (mi utoljára itt foglalkoztunk a témával). Lényegében ezzel egyes költségelemeket, valamint a teljes portfólióra terhelt költséget megismerhetjük, de a TKM-hez hasonló, egy mérőszámban kifejezett költséget itt nem találhatunk meg.

A nyugdíj-előtakarékossági számlák összehasonlítására pedig egyáltalán nincs egyszerű mód, csak úgy tudunk különféle szolgáltatásokat összehasonlítani, ha kibogarásszuk a kacifántos díjjegyzékekből a költségeket és saját magunk készítünk összehasonlítást.

Úgy értesültünk, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a megtakarítási célú életbiztosításoknál elérhető, az önkéntes nyugdíjpénztárakhoz és a nyugdíj-előtakarékossági számlákhoz (NYESZ) is.Ez lényegében összehasonlíthatóvá tenné egymással az összes, a piacon széles körben elérhető nyugdíjcélú megtakarítás költségeit, így könnyebben lehetne teljesen eltérő típusú megtakarítási termékek közt választani.Megkérdeztük az MNB-t is a terveiket illetően, azt válaszolták, hogy a témának nincs aktualitása, hiszen jelenleg átfogó uniós szabályozás zajlik, melynek életbelépése után lehet csak gondolkozni a szektorok közti összehasonlíthatóság fejlesztésén.Mindenesetre egy ügyhöz közelálló forrásunk szerint a felügyelet, viszont a többek közt számítási módszertant és a terméktranszparenciát is érintő EU-s szabályok miatt még nem publikálta. Ő úgy véli, hogy amint az EU-s szabályok élesednek, az MNB-t már csak az választja majd el a számok publikálásától, hogy a meglévő modellt a változásokra optimalizálja.Több EU-s irányelv lép majd hatályba jövőre, melyeket többé-kevésbé már átültettek a magyar jogrendbe.Vélhetően az MNB elsősorban a jövő január 1-jén élesedő Packaged Retail Investment and Insurance-Based Products (PRIIPS) szabályozás hatásaira kíváncsi. A csomag célja, hogy a befektetési életbiztosításokat egyszerűsítse és átláthatóvá tegye, melyre a fő eszköz az úgynevezettA PRIIPS-en kívül még két jelentős, a szektort érintő intézkedés lép majd életbe:Bartók János, az ERGO Életbiztosító igazgatóságának tagja kérdésünkre elmondta, hogy a jogszabályok részleteinek értelmezése még ma is zajlik, a biztosítók viszont többnyire már elkészültek az informatikai rendszerük átállításával és a KID-ek összeállításával.A szakember szerint valószínűleg a felügyelet egyrészt arra lesz kíváncsi, hogy a gyakorlatban hogy valósulhat meg az EU-s szabályok alkalmazása, másrészt pedig arra, hogy lesz-e szükség javaslatot tenni ezeknek a módosítására uniós szinten, illetve hogy készülnek-e újabb, transzparenciát javító lépések.Nem véletlenül hiányzott eddig a magyar piacról is egy ilyen mutató. Ha a szektorok közti összehasonlíthatóság megvalósul, akár egy mérőszám fejezi ki a majd költségeket, akár külön-külön lesznek feltüntetve a termékismertetőkön,, amely miatt nem feltétlen lehet róluk objektív képet kapni.Csak hogy pár példát említsünk:Egyes biztosítási ügynökök egyébként már régóta használnak "házilag összetákolt" kalkulátorokat, melyeket általában addig csűrnek-csavarnak, amíg ki nem hozzák, hogy a saját termékük, vagy éppen amelyikre a legtöbb jutalék jár lesz a legjobb megoldás az ügyfélnek. Egy hivatalos, központilag felügyelt kalkulátor többek közt ezt a praktikát is megszüntetné és előtérbe helyezné a piaci szereplők árazási versenyét, ami remélhetően a költségeket is lejjebb szorítaná.Bár a szektorok közt most nehézkes az összehasonlítás és talán egy ideig az is marad, egyes terméktípusok költségeit már most is összehasonlíthatjuk egymással, szektoron belül: