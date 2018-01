Összeomlott a 9000%-os piramisjáték, de már újra is indították

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Visszatáncolnak a bitconnectesek

Jelenleg egy Bitconnect 33,78 dollárt ér, ami 90,7%-os bukást jelent minden ügyfélnek.

Mi történhetett?

Tegnap írtunk arról, hogy a kriptodevizát üzemeltető csapat a weboldalán bejelentette, hogy azonnali hatállyal bezártja a "hitelezési platformját," melyen lényegében piramisjátékozás folyt és - állítólag - kifizeti minden ügyfelét, aki rábízta a pénzét az itt működő "kereskedési robotra." Magával a kriptodevizával akkori bejelentés szerint csak öt napig lehetett még kereskedni.Azt is bejelentették, hogy mindenkit kifizetnek, akinek a piramisjátékelven működő kereskedési robotnál benn ragadt a pénze, a kifizetést viszont nem dollárban vagy Bitcoinban, hanem Bitconnectben teszik meg; a károsultaknak 363,62 dolláronként jár egy Bitconnect.Egy tegnap este közzétett bejelentés szerint viszonta Bitconnecttel továbbra is lehet kereskedni, sőt, más kriptopénzeket is bevezetnek a kereskedési platformjukra.A kriptodeviza esszenciáját adó, 1%-os napi hozamot ígérő, piramisjátékra alapú kereskedési robottól viszont elbúcsúzunk. Ezzel lényegében marad egy legitim kriptodeviza, ami semmiben nem különbözik majd más bitcoin-klónoktól.Miután egy 98%-os esés után egészen 6 dollárra visszaesett a Bitconnect értéke, a kereskedés visszaállítása után a kriptodeviza egészen 34 dollárig visszaugrott. Ez azt jelenti, hogy ha valaki a tegnapi bejelentés előtt vett, már "csak" 90%-os mínuszban van.A Bitconnect csapata elnézést kért és reményét fejezte ki abban, hogy visszajön kriptodevizájuk árfolyama. Jelezték továbbá, hogy (mintha valakinek nem lett volna elég az egyszeri veszteség), beszállhat a Bitconnect X ICO -ba, (ahol elbukhatja még egyszer a pénzét).A tegnapi összeomlás után elárasztották a Bitconnect közösségi oldalait és email-fiókját a dühös ügyfelek. Nem csoda, hiszen közel egymilliárd dollárnyi befektetői tőke égett el pár óra alatt, miközben a Bitconnect csapata széttárta a karjait.

Forrás: Twitter

Elkezdett szorulni a hurok a Bitconnect körül, ahogy egyre több médium és felügyeleti szervezet leplezte le a "kereskedési robotjuk" csalását. A csapat gyorsan kirántotta a pénzét a Bitconnectből, majd bedöntötte a platformot. A hatalmas esés után valamekkora összeggel visszaszálltak, majd elkezdték fölbeszélni az árfolyamot azzal, hogy bejelentették: inkább mégis lehet majd kereskedni a Bitconnecttel a jövőben is. Meg is volt az eredménye: egy nap alatt több mint 60%-os haszonra tehettek szert. Ezzel a piramisjátékozást megfejelték még egy klasszikus "pump and dump" sémával is; ami azt jelenti, hogy hamarosan ismét lefölözik majd a hasznot és hagyják bedőlni a kriptopénzüket.

Nem tudták fizetni a piramisjátékos "kereskedési robot" hozamát, mivel nem volt elég új belépő, akinek a pénzét erre tudták volna használni. Ha ez igaz, furcsa, hogy eredetileg a nem piramisjátékon alapuló Bitconnect kereskedését is le akarták állítani. A Bitconnect árfolyama már hónapok óta esik, vélhetően a Bitcoin összeomlása miatt is csökkent a csaló kriptopénz iránti érdeklődés.

"Megtisztítják" a Bitconnectet a piramisjátéktól, ezzel a felügyeleti szerveket, a médiát és az ügyfeleket is megnyugtatják, majd hagyják a kriptodevizát szabadon futni. A piramisjátékozást a Bitconnect X platformon pedig újrakezdik az ICO után.

Megszólalt a csapat lelkiismerete és mostantól a piramisjátékozás nélküli, "tiszta" Bitconnectet fognak pörgetni a piacon, aztán remélik, hogy a kriptolufi újból felfújódik és a Bitconnect már legitim kriptodevizaként száll majd vissza 400 dollárig. Úgy véljük, ez a forgatókönyv a legvalószínűtlenebb.

Úgy véljük, a következő forgatókönyvek közül történhetett valamelyik:Bármelyik forgatókönyv is valósult meg, bottal sem érdemes piszkálni a csalásra és piacmanipulációra épülő, Magyarországon engedéllyel nem rendelkező kriptobefektetést. Itt írtunk róla, hogy miért: