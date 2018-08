Tőzsdei bevezetéssel kábította a befektetőit a Magyarországon is népszerű piramisjáték

A kriptopénzekről is szó lesz a Portfolio Banking Technology 2018 konferenciáján. Regisztráljon Ön is! ÁTTEKINTÉS

Nagy csinnadrattával jelentette be a piramisjátékos OneCoin, hogy 12 kriptotőzsdére fogják bevezetni új "kriptopénzüket," az OFC-t, aztán pár napon belül a weboldalukon hatra redukálódott a feltüntetett tőzsdék száma. Egy ezek közül, a Kraken Exchange nyilvánosan jelezte, hogy nem fogja bevezetni a OneCoin "Ponzipénzét," aztán (vélhetően hasonló okok miatt) az összes többi tőzsde is eltűnt a OneCoin weboldaláról.Ettől függetlenül a nemzetközi piramisjáték nem adja fel: továbbra is azzal hitegetik a befektetőiket, hogy október 8-tól kereskedni fognak tudni az OFC tokennel. Ennek a tokennek az érdekessége az, hogy (ha egyszer tényleg bevezetésre kerül) semmiben nem lesz más, mint bármelyik másik bitcoinklón, így aligha tűnik majd ki közel 2000 egyéb kriptopénz közül. A OneCoin egyébként 0,02-0,06 eurós árfolyamon akarja bevezetni a tokent.Fontos megjegyezni, hogy az OFC egy teljesen új kriptopénz lesz (ismét hangsúlyozandó, hogy már ha sikerül találni egy tőzsdét, amely szóba áll a piramisjátékosokkal). Így az a több milliárd dollár, amit az MLM-ezős, piramisjátékozós OneCoinba tettek eddig a befektetők, és amelynek kivehetőségével évekig hitegették a séma üzemeltetői őket, továbbra is a rendszerben (és Ruja Ignatováék zsebében) marad.A korábban hazánkban is rendkívül népszerűnek számító OneCoin ellen zajló kombinált hatósági vizsgálat még mindig tart, hogy ez mikor zárul le, továbbra sem tudni. A magát kriptopénznek álcázó, oktatási csomagos MLM-rendszerben terjedő OneCoin litániájáról itt írtunk: BehindMLM nyomán)