Vigyázz! Nemzetközi csalók állnak az arannyal fedezett virtuális pénz mögött

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Aranyfedezett kriptopénz?

Piramisjátékosok építették

miután az Opportunity Network bedőlt, az átvert ügyfeleket egyszerűen átszervezte a OneCoinba, ami aztán szintén összeomlott

Nincs termék: semmit nem tudni a termékről, könnyen lehet, hogy nem is létezik. A OneCoinnál egy nem létező kriptopénzbe gyűjtötték a befektetők pénzét; a befolyt pénzt egy SQL-adatbázisban tartották nyílván, kifizetésre pedig nem volt lehetőség, viszont nézhette az ügyfél, ahogy virtuálisan gyarapszik a pénze, amit a hálózatépítők már rég lenyúltak. Az AuLivesnál nincs sem white paper (egy adott kriptopénz működését elmagyarázó dokumentum), sem termékleírás, sem egy szó az aranyfedezet mértékéről, minőségéről, tárolásáról.

semmit nem tudni a termékről, könnyen lehet, hogy nem is létezik. A OneCoinnál egy nem létező kriptopénzbe gyűjtötték a befektetők pénzét; a befolyt pénzt egy SQL-adatbázisban tartották nyílván, kifizetésre pedig nem volt lehetőség, viszont nézhette az ügyfél, ahogy virtuálisan gyarapszik a pénze, amit a hálózatépítők már rég lenyúltak. Az AuLivesnál nincs sem white paper (egy adott kriptopénz működését elmagyarázó dokumentum), sem termékleírás, sem egy szó az aranyfedezet mértékéről, minőségéről, tárolásáról. Egyirányú a pénzáram: Akár a OneCoinnál, az AuLivesnál sincs lehetőség a pénzkivételre, a pénzkereset egyetlen módja az új tagok beszervezése az MLM-hálózatba, akik után 10% jutalék jár. A befizetett pénzért cserébe egyébként SGC-tokenek járnak, melyekkel kereskedni nem lehet, így a rendszeren kívül lényegében értéktelenek.

Rejtélyes kriptopénzes befektetés nyitotta meg a kapuit idén májusban, a dubai székhelyű AuLives állítólag arannyal fedezett virtuális devizákat tervez piacra dobni. Az állítólagos kriptopénzek mellé oktatási csomagok is járnak és MLM-rendszerben működik, ezen kívül nem sok derül ki a társaság holnapján, csak a szokásos sallangok, mint a garantált anyagi biztonság, személyiségfejlődés, siker, stb.Azért elmagyarázzák: az aranyfedezet azért kell, mert a jegybankok ezt elhagyták és elkezdtek aranyfedezet nélküli pénzt nyomtatni, amiért szerintük megvan a kockázata annak, hogy bármelyik pillanatban hiperinfláció alakul ki.Az AuLives egy úgynevezett Secured Gold Coinba (SGC) "tette a bizalmát" (az nem derül ki, hogy ICO-t terveznek vagy egy "létező" kriptót árulnak), állítólag összesen 500 SGC-t vernek majd 45 év alatt és aranyfedezet lesz mögötte.Az AuLives hivatalos Youtube -videóiból kiderül, hogy a társaság élén Parwiz Daud és Mansour Tawafi állnak. Mindkét "üzletember" nagyon magas, Blue Diamond rangú értékesítő volt a OneCoin nevű MLM-es, kriptopénzes piramisjátékban, összesen körülbelül 400 ezer dollárt nyúltak le havonta (!) ügyfeleiktől, mielőtt a séma bedőlt. A vállalat vezérigazgatója viszont még náluk is nagyobb svindler: Frank Ricketts a OneLife mellett az Uniacóban, a SiteTalkban és az Opportunity Networkben részt vett -Bár egyelőre nem sokat tudni az AuLivesról, hiszen egy nagyon fiatal "befektetés," úgy tűnik, számos elemet átemel a korábban rendkívül népszerű OneLife / OneCoin hálózatból, ami világszerte több milliárd dollárt tüntetett el:

Indokolatlan MLM-rendszer: mindig gyanús, ha egy kriptopénzes befektetés MLM-hálózatot kínál, hiszen ez a forrásbevonás legdrágább módja, viszont az egyik legjobb eszköz arra, hogy gyorsan befektetőkhöz jusson egy illegális befektetési séma (pl. Bitconnect, Invia World, Dascoin). Az AuLives attól függően, hány embert szerveznek be, 600-60 000 eurós bónuszokat fizet ügynökeinek.

Oktatási csomagok: Akár a OneCoinnál, a tagtoborzás itt is "oktatási csomagokon" keresztül történik, vagyis nem közvetlenül kriptopénzt vesz a befektető. A OneCoin ezzel a stratégiával évekig a felügyeleti szervek radarja alatt tudott maradni, nem valószínű, hogy az AuLivesnak is ilyen szerencséje lesz.

Bottal se

a céget volt OneCoinos csalók üzemeltetik, akik karrierük során több millió dollárt nyúltak le,

csak befizetni lehet, pénzt kivenni nem,

a mögöttes befektetésről semmit nem tudni, könnyen lehet, hogy nem is létezik.

Bár az arannyal fedezett kriptopénzek valóban mozgatják a bankok, jegybankok, de leginkább a kriptopénzekben mozgó spekulánsok fantáziáját, az AuLives minden jel szerint nem az, hanem egy egyszerű OneCoin-klón piramisjáték:Éppen ezért az AuLivest érdemes elkerülni, akárcsak a Dascoint vagy a OneCoint, hiszen ez is szinte egyértelműen piramisjáték. Szerencsére ezeknek a sémáknak egyre rövidebb az élettartama, ahogy a kriptopénzekkel kapcsolatos hype kezd elülni és a felügyeleti szervek is egyre aktívabban figyelik a piacot. Ha valaki a magas hozam reményében mégis piramisjátékozára adja a fejét, komoly büntetéssel találhatja magát szemben:Végül érdemes megjegyezni, hogy ha kiderül, hogy az AuLives mégis legitim kriptopénz és ICO-t tervez (aminek reális esélye nem nagyon van), valószínűleg így is bukta lesz a vége, hiszen ezek a befektetések a bitcoinhype lefutása óta valóságos pénzégetőként működnek: