Összefog a Bankárképző és a BIB

A Budapesti Értéktőzsde 2017 nyarán a Magyar Nemzeti Bankkal közösen döntött úgy, hogy a pénzügyi rendszer stabilitását eredményező szolgáltatói szakmai felkészültségnövelés, a pénzügyi képzés és vizsgáztatás korszerűsítése érdekében új oktatási leányvállalatot hoz létre, a Budapest Institute of Bankinget (BIB).A Nemzetközi Bankárképző Központ több, mint 30 éves hazai és nemzetközi oktatási tapasztalattal rendelkezik a bankszakmai és pénzügyi képzések területén. A Bankárképző oktatási palettáján az akkreditált hazai szakképesítést és diplomát adó képzések mellett ott vannak a nemzetközileg akkreditált banki, befektetési programok is.Október elején a Nemzetközi Bankárképző Központ és a Budapest Institute of Banking a szakmai szinergiák kiaknázása érdekében hosszú távú együttműködési megállapodást kötöttek. A megállapodás révén a két intézmény együttműködik a banki és pénzügyi képzések elméleti és gyakorlati tudásbázisának, és az élményalapú oktatási módszertan fejlesztésében, legelőször is a pénzügyi kockázatkezelés területén.