10%-kal nőtt tavaly a szupergazdagok száma

A Knight Frank LLP brókercég jelentéséből és a Wealth-X adataiból kiderül az is, hogy Ázsia megelőzte Európát, mint az a kontinens, ahol a második legtöbb szupergazdag él, az első helyet Észak-Amerika megőrizte.Városokra bontva: New Yorkban él a legtöbb 50 millió dollár fölötti vagyonnal rendelkező személy, ezt követi London, majd San Francisco és Los Angeles.A vagyonosodás oka főleg a tőzsdék jó teljesítménye és Európa régóta várt gazdasági helyreállása volt, de a dollár gyengülése is közrejátszott a "szaporulatban."