37 éves vezető kerül a legendás Rothschild Bank élére

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Bár korábban már szó volt róla, a bank ma tett hivatalossá: Alexandre de Rothschild váltja a bank élén édesapját, David René de Rothschildet. A bankot 200 évvel ezelőtt alapították, Alexandre már a hetedik generációs Rothschild lesz a bank élén, ahol mindeddig elnökhelyettesi pozícióban tevékenykedett.A bank újdonsült, 37 éves vezetője a francia École Supérieure du Commerce Extérieur (Külkereskedelmi Főiskola) hallgatója volt, majd 2004-ben pénzügyi elemzőként kezdett el dolgozni a Bear Stearnsnél New Yorkban. 2005 és 2008 között a londoni Argan Capital magántőkealapnál dolgozott menedzserként, de tett kisebb kitérőt Hongkong felé is, ahol stratégia vezérhelyettes volt a Jardine Matheson konglomerátumnál.A bank közleménye szerint a vezetőváltást követően is törekszenek megőrizni vezető pozíciójukat Franciaországban, amelyet az olyan versenytársaik is veszélyeztetnek, mint a Lazard vagy a Perella Weinberg Partners.

Kik azok a Rothschildok?

A Rothschildokról gyakorlatilag a világ összes táján hallottak már, miután nevükhöz kötődik az európai banki és pénzügyi rendszer felépítése a 18. századtól kezdődően. Az első Rothschild, Mayer Amschel Rothschild szerette volna, ha öt fia kiterjeszti a családi vállalkozást Európa-szerte, így legidősebb fiát Frankfurtba, a négy másikat pedig különböző európai nagyvárosokba küldött, hogy kiépítsék a helyi pénzügyi intézményeket és jó üzleti lehetőségeket keressenek. További érdekesség, hogy Mayer Amschel Rothschildnak 10 gyermeke születetett, a család a fiúk tevékenységének köszönhetően Ausztriában, Angliában, Nápolyban és Franciaországban is megvetette a lábát.

Kép forrása: Shutterstock