A fél világot rettegésben tartja a 10 legveszélyesebb hacker

Az FBI a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) öt tagját körözi, amiért 2006 és 2014 közt hat amerikai cégtől loptak információt. Többek közt atomenergiával, fémiparral és napenergiával foglalkozó vállalatok kerültek a célkeresztjükbe. Főleg technológiai szabadalmakat emeltek el, vélhetően azért, hogy ezt kínai állami vállalatok számára átadják, de volt, hogy egyes cégek levelezését törték fel, miközben azok kínai cégekkel tárgyaltak. A csoportot vélhetően Szun Kailiang vezette, akkor még századosként, aki ellen szintén elfogatóparancs van érvényben. A kínai kormány persze mindent tagad és az FBI körözését "szakmaiatlannak" nevezték.

A Merszad és az ITSecTeam két iráni cég, melyek kiberbiztonsági vállalatoknak álcázzák magukat, valójában viszont a Forradalmi Gárda hackereinek frontjaként szolgálnak. DDoS-támadások tucatjait vitték már végbe az Egyesült Államok bankjai ellen, meghackelték a NASA-t és feltörték egy amerikai gát, a Bowman Dam informatikai rendszerét is. Ha mindez nem lenne elég, a cégek egyszerre kiképzőközpontként is funkcionálnak, ahol hackerek és hírszerzők következő generációit tanítják a kiberhadviselés titkaira.A Merszadot Mohammed Sadegh Ahmadzadegan és Omid Ghaffariana vezetik, míg az ITSecTeam vezetője Adhmed Fathi.

Az FBI az Asszad-párti szír hackercsapat, a Szír Elektronikus Hadsereg (SEA) két tagját körözi, Firasz Dardart és Ahmed Al-Aghát, akik a "The Shadow" és a "Th3 Pr0" álnéven tevékenykedtek.A hackercsapat megtámadta már a Washington Postot, a New York Timest és a CNN-t is, valamint számítógépeket fertőztek meg zsarolóvírusokkal, mellyel mintegy 500 ezer dollárra tettek szert. Szerveztek spamhadjáratokat is, melyekkel nyugati politikusok, például Barack Obama és Nicolas Sarkozy Facebook-oldalait támadták meg.A szír hackerek kézre kerítésében való segítségért 100-100 ezer dollárt ajánl az FBI.