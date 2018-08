Elképesztő vagyont halmozott fel Afrika 10 leggazdagabb embere

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

10. Isabel dos Santos

9. Koos Bekker

8. Mohamed Mansour

7. Naguib Sawiris

6. Issad Rebrab

5. Mike Adengua

4. Johann Rupert

3. Nassef Sawiris

2. Nicky Oppenheimer

1. Aliko Dangote

Isabel dos Santos Angola volt elnökének, Jose Eduardo dos Santosnak a legidősebb lánya, aki 37 év uralkodás után tavaly szeptemberben mondott le. A volt elnök 2016-ban kinevezte lányát Angola állami olajcégének, a Sonangolnak élére, az új elnök viszont tavaly novemberben elvette Isabel dos Santostól a pozíciót. Dos Santos elnökése alatt számos angolai cég tulajdonosi részesedését átadta lányának, aki később portugál cégek részvényeiből is bezsákolt, többek közt a Nos SGPS papírjaiból is vett. Isabel dos Santos szóvivője a Forbesnak azt nyilatkozta korábban egyébként, hogy dos Santos egy független üzletasszony, aki csak saját ügyeivel foglalkozik, mint magánbefektető. 2,3 milliárd dollárnyi vagyonnal bír jelenleg.Koos Bekker főleg arról ismert, hogy a dél-afrikai Naspers lapkiadót egy nemzetközi e-kereskedelmi céggé és médiakonglomerátummá változtatta. 1997-től 2014-ig tartó vezetése alatt 45 milliárd dollárosra növelte az eredetileg 600 millió dolláros piaci kapitalizációjú vállalatot. Többek közt a Tencentbe is befektetett - a kínai vállalat mára már a világ egyik legnagyobb online holdingcégévé nőtte ki magát. Bekker egyébként nem kapott fizetést és bónuszokat a Naspers vezetőjeként, csak a részvényeiből élt meg. 2,3 milliárd dolláros vagyona van.Az egyiptomi Mohamed Mansour a Mansour Group, egy családi cégkonglomerátum tulajdonos-vezérigazgatója, többek közt ő menedzseli a General Motors és a Caterpillar értékesítési központjait Egyiptomban és az észak-afrikai régióban. Belekóstolt a politikába is, Hosni Mubarak elnök kormányában közlekedési miniszter is volt. 2,7 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik.Naguib Sawiris tagja Egyiptom leggazdagabb családjának, testvére, Onsi Sawiris és édesapja, Nassef Sawiris szintén milliárdosok. Naguib Sawiris az Orsacom Telecom Media & Technology vezérigazgatója volt 2017-es lemondása előtt, miután 2011-ben eladta a céget az orosz VimpelComnak több milliárd dollárért. 20%-os részesedése van az ausztrál Evolution Minignban és a torontói Endeavour Mining bányászcégekben is. Sawiris 3,8 milliárd dolláros vagyonnal bír.Issad Rebrab a Cevital, Algéria legnagyobb magánkézben lévő cégének alapító-vezérigazgatója, övé a világ egyik legnagyobb cukorfeldolgozója is, mellyel évente 2 millió tonnányi cukrot állít elő. Tulajdonrésze van több európai cégben, például a Groupe Brandt háztartási gépgyártóban is, most pedig egy Brazíliában készül vasúti síneket gyártani, hogy megkönnyítse a cukoripari termékek logisztikáját. 3,5 milliárd dolláros vagyona van.Adengua Nigéria második leggazdagabb embere, főleg telekomcégekben és olajban utazik. Mobilszolgáltatója, a Globacom, Nigéria második legnagyobb telekommunikációs cége, 37 millió ügyfelük van. Adenga diákkorában egyébként taxisofőr volt, 26 évesen vált milliomossá, akkor még cipőfűzőket és üdítőket árult. Most 4,1 milliárd dollárja van.Rupert egy dél-afrikai vállalkozó, a svájci Compagnie Financiere Richemont luxuscég elnöke, legismertebb márkáik a Cartier és a Montblanc. Részesedéssel rendelkezik a Remgro befektetési cégben és a Reinet befektetési cégben is. 6,5 milliárd dollárja van.Akárcsak Naguib, Nassef is a Sawiris-család tagja, jelenleg az Orascom Construction Industries vezérigazgatója, ez a világ egyik legnagyobb nitrogénalapú trágyagyártója, üzemekkel rendelkezik többek közt az Egyesült Államokban is és az amszterdami tőzsdére van bevezetve. Nagyobb részesedéssel rendelkezik a Lafarge cementóriásban és az Adidasban is, 7 milliárd dollárt tesz ki vagyona.Oppenheimer egy dél-afrikai milliárdos, családi gyémántbányákat örökölt, melyeknek 40%-át eladta az Anglo American bányászvállalatnak 5,1 milliárd dollárnyi készpénzért cserébe. Családja 85 éven keresztül a világ vezető gyémántkereskedője volt a DeBeers gyémántvállalaton keresztül, egyébként az Anglo Americant is nagyanyja alapította 1917-ben. 7,6 milliárd dollárral rendelkezik.Dangote nigériai üzleti mágnás, Afrika leggazdagabb embere, ő alapította a Dangote Cementet, Afrika legnagyobb cementgyárát is. 88%-os részesedése van jelenleg a tőzsdére bevezetett cégben, melyet tőzsdén is lehet kereskedni. A Dangote Cement 44 millió tonnányi cementet gyárt évente, az üzletembernek egyébként van tulajdonrésze sóbányákban, cukorfeldolgozókban és élelmiszeripari cégekben is. 12 milliárd dolláros vagyona van.