Privátbankra bíznád a pénzed? Már nem csak a belépési limit számít

Nem látok ebben érdemi elmozdulást. Ügyfeleink eddig is jellemzően a hosszabb és inflációkövető papírokat preferálták, lévén befektetési időhorizontjuk is lényegesen hosszabb, mint egy átlagbefektetőé.Miután az ingatlanalapok kockázatait jellemzően a privátbanki ügyfelek tudják érdemben kezelni, ezért természetes dolognak gondolom, hogy a termék ebben a szegmensben terjedt ma jobban el. Az ingatlanalapok kétségkívül vonzó befektetést jelentenek ebben a hozamszegény időszakban, így aki több befektetési eszközosztály mentén is gondolkodik, annak a vagyona limitált százalékáig az ingatlan kitettség határozottan jó választás.

Bálint Attila, Friedrich Wilhelm Raiffeisen Private Banking, ügyvezető igazgató, Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt., vezérigazgató (Fotó: Portfolio)

A magyarországi Raiffeisen Bank több jelentős szakmai díjat is nyert 2018-ban. Az EMEA Finance a "legjobb privátbanki szolgáltató“-nak választotta Magyarországon a Friedrich Wilhelm Raiffeisen-t. A Blochamps Hungary-nél a Raiffeisen privátbanki üzletága elnyerte az "Év privátbanki szolgáltatója" díjat.

Teljesen más tehát a mai helyzet, mint 2008 előtt, amikor rengeteg kosztpénz került ingatlanalapokba, vagy éppen minden megtakarítás ebbe az egyetlen egy instrumentumba került.

Sokan ugyanis pénzkereseti lehetőségként tekintettek erre az eszközre sokszoros tőkeáttétek segítségével. Ennek költségeit nyilván nem helyes az adófizetőkkel megfizettetni.

Ebből adódóan 10 évvel ezelőtt havonta érkezett sok kis apróbb összeg, most ritkábban érkeznek, nagyobb befizetések.

Mindebből következően a legszélesebb termékpaletta az anyagi erejük alapján a legszilárdabb lábakon álló, nagy befektetési ismeretekkel rendelkező privátbanki ügyfelek számára érhető el.

Mi 3 milliós minimum összeget vezettünk be és a vagyon max 10-15 százalékáig javasoljuk az ingatlanalap vételét. Könnyen kiszámolható, hogy 30 milliós megtakarítás esetén javasolunk 3 milliós ingatlankitettséget, amely minden forgatókönyv esetén a befektetők számára biztonságot jelent.Az ingatlanalap definiáltan kevésbé likvid eszközökbe fektet, miközben naponta lehet a befektetési jegyeivel kereskedni. Ez egy hatalmas ellentmondás, de erős likviditási tartalékokkal a forgalmazás biztosítható. Baj akkor van, ha mindenki egyszerre szeretné kivenni a pénzét. Az ingatlanalapok működéséhez türelem és hosszú távú elköteleződés szükséges, amely nem volt a válság előtt ennyire erősen hangsúlyozva.Mindenki csak a jó hozamokat látta, de a befektetők megfeledkeztek a mögöttes kockázatokról. Az újranyitott alapok teljesítménye ma már egyértelműen azt bizonyítja, hogy a legjobban az a befektető járt, aki az elmúlt 10 évben hozzá sem nyúlt a befektetéséhez, tehát lábon hordta ki a válság időszakát.A válságok ciklikusak, ezért mindig minden megismétlődhet, de én mégsem rettegek ettől, hiszen jóval körültekintőbben válogattuk meg befektetőinket, a szabályozás is egészen más ma, mint korábban volt és a tanulságokat is sokkal jobban látjuk ma, mint bő 10 évvel ezelőtt. Rengeteg olyan garanciális elemet építettünk be a működésünkbe, amely enyhíteni tud egy hasonló sokkot.Magam is olvastam egy-egy versenytársunk olyan ajánlatát, amely erre ösztönözte az ügyfeleket, sőt sajnálatos ügyfélvesztésünk is volt abból, hogy mi nem voltunk hajlandóak egy ponton túl hitelezni. Ismereteim szerint a szabályozás egyre szigorúbb, amelyet én üdvözítőnek tartok.Ugyanakkor ha valaki hosszútávon hajlandó fizetni az államot, de rövidtávon felmerülő finanszírozási igénye támad, akkor azt gondolom, hogy teljesen rendben van egy lombard hitel konstrukció.A Raiffeisen Bank egyéb üzletágaival szemben mi mint privátbank nem vagyunk valami aktívak a hitelezés terén. Mi a befektetésekhez értünk, a hitelezés pedig egy külön szakma. Úgy látom ugyanakkor, hogy nálunk jó szakemberek állíthatnak össze kiváló konstrukciókat, mert részesedésünk a hitelpiacon egyre nő és a belső fókuszunk is egyre nagyobb a valóban fejlődő hitelpiacon.A Friedrich Wilhelm Raiffeisen Private Banking a második legnagyobb szereplő ma Magyarországon, belépési limitünk az élmezőnyben található. A legnagyobb ügyfelek mégis nálunk vannak, azaz én azt gondolom, hogy nem a belépési limit határozza meg egy privátbank vonzerejét, vagy éppen minőségét.Sőt, egy limitemelés sok esetben csak elriasztja azokat akik egyébként szívesen kipróbálnák a szolgáltatást, vagy átsorolja azokat a titkos potenciálokat akik ugyan kézben voltak, de vagyonfelhalmozási képességük még nem ért oda, hogy teljesértékű tagságot élvezhessenek.Noha természetes folyamatnak gondolnám, hogy a legjobb prémium ügyfelekből válik minden esetben a legújabb privátbanki ügyfél, a saját példánk nem azt mutatja, hogy ebben túlzottan sikeresek lennénk. Nincs egyelőre fókuszban ez a téma és valószínűleg a prémium területünk is éppen olyan jó szolgáltatásokat kínál, mint amelyre az érintett ügyfélkörnek szüksége van.Egy magasabb kamatkörnyezetben ugyanakkor változhat a helyzet, hiszen a MiFID2 jelentős kiszolgálási és termékértékesítési különbségeket teremtett az egyes szegmensek között. Azaz például az összetettebb, harmadik fél által kínált instrumentumok kiszolgálása ajánlással ma már csak a privátbanki területen érhetőek el akkor, ha azt egyébként az ügyfél által definiált kockázati tér egyáltalán lehetővé teszi.Ahogyan az élet és gazdasági előrelépés feltételei is az ország különböző területein más-más képet mutatnak, úgy az új ügyfelek is más-más történettel rendelkeznek. Szembetűnő ugyanakkor, hogy míg régebben a fizetések és bónuszok jelentették a vagyonfelhalmozás alapját, addig mára az ingatlanértékesítések és osztalékfizetések biztosítják a gyarapodás alapját.A részvény mindig jó befektetés, csak türelem és olyan anyagi erő kell hozzá, amely átsegít a nehezebb periódusokon. A magam részéről mindezért az aktívan kezelt vegyes alapokban jobban hiszek, lévén ezek automatikusan biztosítják a kellő kockázatkezelést, a szükséges tranzakciókat és a széles diverzifikációt. A Megoldás Alapcsaládunkat is azért hoztuk létre, hogy akinek elege van az alacsony kamatkörnyezetből, nem szeretné minden pénzét egy lapra tenni, de keresi a professzionális szakemberek aktív segítségét, az élvezhesse ennek az alapnak a hozamát és kényelmét is egyszerre. Alapcsaládunk a legjobb termékbevezetés címet is elnyerte Bécsben és az EMEA Finance részéről egyaránt.Ha nem érhető el valamelyik termék e szabályozók szigorodása miatt, akkor annak valószínűleg nem a magyar átlagbefektető a megcélzott ügyfele. Márpedig ha eddig ezt mégis értékesítette valamelyik lelkes befektetési szakember, akkor a tanácsadót inkább a saját boldogulása motiválhatta, mintsem az ügyfél elemi érdeke. Miután az FWR az ügyfelek hosszú távú vagyonának megőrzésére és gyarapítására szakosodott ezért nálunk nem jöhet szóba olyan termék, amely ne lenne belistázva, vagy nem gondolnánk, hogy az ügyfél gazdasági érdekeit jól szolgálja.Mint említettem a MiFID2 igen komoly határokat húzott abban a tekintetben, hogy melyik ügyfélkörnek, milyen tesztek és folyamatok mentén, milyen termék maradt elérhető. Mindez logikus és helyes is véleményem szerint, hiszen a világméretű tapasztalatok azt mutatják, hogy az anyagi erő és a tájékozottság kérdése nem megkerülhető akkor, ha azt szeretnénk elérni, hogy egy-egy befektetést senki ne rémálomnak élje meg, hanem értse annak működését. A befektetések világát az árfolyamok határozzák meg, márpedig ezek az árfolyamok fészkelődnek, a legritkább esetben sem zakatolnak nyílegyenesen az égbolt felé.Nem minden privátbanki ügyfél ilyen, hiszen a befektetési cél és kockázatvállalási képesség kérdése sem megkerülhető, de ettől még tény, hogy minél magasabbra kúszik valaki a kiszolgálás szintjén, annál több alkalmas termék közül mazsolázhat. Előrelépésnek élem meg mindezt ahhoz képest, hogy régebben bárki szabadon elveszíthette saját és környezete teljes vagyonát, pusztán azért, mert a hétvégi fűnyírás közben a kerítésnek támaszkodva hallott egy jó tippet a szomszédjától.