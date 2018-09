Raiffeisen: a hazai kötvényeket preferáljuk

Raiffeisen Alapkezelő:"Szeptemberben a fejlett részvénypiacok viszonylag kis volatilitás mellett oldalaztak. Ebben szerepet játszott, hogy jelentős hatású esemény nem volt a hónap során. Egy-egy az Egyesült Államok által indított kereskedelmi háborúval kapcsolatos hír okozott rövid távú izgalmat csupán, ezeknek azonban piacmozgató hatása érdemben nem volt. Ennek vélhetően az az oka, hogy nagyon gyorsan változnak az álláspontok a téma kapcsán.Fontosabb változás, hogy a hosszú hozamok ismét elindultak felfelé, a 10 éves amerikai államkötvény hozama 3.1%-ra emelkedett, azaz a májusi csúcsok közelébe. A Fed nem okozott meglepetést a szeptemberi kamatdöntő ülésén, ismét 0,25%-kal eltolták az irányadó kamatsávot. Ennek a döntésnek jelentős hatása nem volt, az érdekes kérdés továbbra is az maradt, hogy merre látják a Fed döntéshozók a hosszú távú egyensúlyi kamatszintet. Jelenleg a hosszú távú várakozások medián értéke 3%, ami meg is felel a hosszú kötvények árazásának. Az amerikai részvénypiac némileg elszakadt a világ többi piacától, és új csúcsra emelkedett szeptemberben. Ebben szerepet játszik, hogy erősek az EPS növekedések, és egyelőre nincsenek jelentős recessziós félelmek. Továbbá az inflációs várakozások is 2% fölött maradtak, így egy viszonylag alacsony hozamkörnyezetben a részvény jellegű befektetések reálhozama attraktívabb lehet. Az augusztust meghatározó török válság rövidtávon enyhülni látszik, azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy továbbra is durván 200 Mrd dollár rövid adósságot kell a török bankoknak refinanszírozniuk. Az eurózóna szempontjából fontosabb, hogy milyen irányban haladnak az olasz költségvetési tárgyalások, illetve ebből hosszú távon milyen fenntarthatósági pályát vizionál a piac.

A hazai piacon a nemzetközi trendeknek megfelelően enyhe hozamemelkedés volt jellemző. A Magyar Nemzeti Bank kamatdöntő ülésén vegyesen értékelhető változásokat vezetett be. Egyik fontos pont, hogy kivezetik év végével a monetáris politikai célú kamatcsere ügyleteket, melyek a hosszú hozamok leszorításáért feleltek. Továbbá a jelzálogkötvény vásárlás is véget ér idén. Ez a két hatás első körben inkább a szigorítás felé mutat, bár jelentős hatásuk nem volt a hozamokra. Az MNB bejelentette továbbá, hogy újraéleszti a Növekedési Hitelprogramot, mely 1000 Mrd forint forrást biztosít a kis- és középvállalkozásoknak. Ez az utóbbi intézkedés a fentiekkel ellentétben inkább lazítást jelent. Így összességében kevésbé valószínű, hogy jelentős irányváltás akart az MNB a fenti intézkedésekkel sugallni. Tekintve, hogy a magyar hosszú hozamok jelentősen emelkedtek idén, és az MNB-n sem látszik a szigorítási szándék, a hazai kötvénysúlyt megemeltük a portfólióban."