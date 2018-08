Raiffeisen: a török piacon a világ szeme

"Augusztusban a török piac került a hírek középpontjába, a líra dollárral szembeni közel 40%-os leértékelődésnek hatására. A probléma elsődleges okai nem új keletűek, azonban most vált a befektetők szemében igazán akuttá a probléma. A török gazdaság rövid lejáratú külső adóssága jelentősen meghaladja a devizatartalékát, melyet még tetéz a jelentős folyó fizetési mérleg hiány. Az infláció 20% körüli, a jegybank azonban vélhetően politikai nyomásra nem emeli érdemben az irányadó kamatát, így a török piacon a reálhozamok alacsonynak számítanak a hasonló adottságú fejlődő országok között. A török háztartások nettó megtakarítása alacsony, a vállalatok GDP-hez mért adósságállománya rekord szinten van a fejlődő országok között. Ennyire rossz külső finanszírozási képességgel a piac a mostaninál sokkal inkább befektető barát retorikát várna a török vezetéstől. Ennek egyelőre nem látszanak a nyomai, így mind állami mind pedig vállalati szintén jelentősen emelkedtek a kötvények kockázati prémiumai. A török csődkockázati felárak 2008 óta nem látott szintekre emelkedtek. A leginkább nyomott árazáson forgó eszközök elsősorban a török bankok, melyek az egy részvényre jutó nyereségük 2-4-szeresén forognak. Fontos azonban, hogy ezek a jelenbeli keresztmetszetet tükrözik, egy török recesszió esetén vélhetően a nem teljesítő hitelek aránya jelentősen megugrana, ami komoly veszteségeket és vélhetően plusz tőkeigényt implikálna. A török események közvetlen hatása elsősorban azon európai bankokra lehet, melyek jelentős kitettséggel rendelkeznek. A francia BNP és a spanyol BBVA bank kényszerülhet majd leírásokra, azonban ezek egyelőre nem látszanak komolynak, nagyobb aggodalom övezi az olasz kitettségeket, mint a törököt jelenleg. A pánik főleg az exportorientált, defenzív mérlegű török cégeknél attraktív árazásokat alakított ki, főleg ha figyelembe vesszük a kétszámjegyű török inflációt is. Fontos azonban, hogy jelenleg a török líra volatilitása magas, így a végső forint hozamban nagyobb szerepe lehet, mint az alapterméknek. Így vélhetően érdemes még várni, mert forintból nézve kedvezőbb árazások is kialakulhatnak a török piacon.

A hazai piacon a fentiekhez képest viszonylag nyugodtan alakult az augusztus, a forint enyhén gyengült, a kötvényhozamok emelkedtek, a részvénypiac pedig erősödött. A modellportfólióban fenntartjuk az alacsony hazai kötvénysúlyt, ugyanis a kiváló fundamentumok (magas növekedés, szűkülő munkaerőpiac) és a régiós jegybankok szigorodó monetáris politikája is inkább magasabb kamatokat valószínűsít a jövőben. Hasonlóan inkább negatív a globális kötvénypiaci várakozás, különösen az európai piacon gondoljuk úgy, hogy ha kiárazódnak egyes egyedi kockázatok, illetve javulást látunk a makró adatokban, akkor érdemi hozamemelkedés jöhet. A részvénypiacok esetén jelentős divergencia figyelhető meg, az amerikai indexek erősek, míg a fejlődő piacok gyengék, kifejezetten a kínai piac. Ennek oka a dollár kamatok emelkedése és a kereskedelmi háborúval kapcsolatos félelmek. A javuló fejlődő piaci árazások hatására kis mértékben emeltük ezen eszközök súlyát a portfólióban."