Raiffeisen: divergencia jellemzi az idei évi mozgásokat

Raiffeisen Alapkezelő:"Novemberben viszonylag magasa volatilitás melletti oldalazás volt megfigyelhető a részvénypiacokon. Továbbra is erős divergencia jellemzi az idei évi mozgásokat, melyben az amerikai piac tudott relatíve erős maradni, jelenleg még a korrekciós szintnek titulált 10%-os esést sem érte el az S&P 500 Index. Az európai és fejlődő piaci indexek többsége azonban ennél jelentősebb mínuszban tartózkodik, melynek oka vélhetően a kereskedelmi háború, illetve a gyengébb növekedés. Továbbra is fontos faktor a tőkepiaci árazásokban, hogy az amerikai munkanélküliség közel 50 éves mélyponton van, maginfláció 2% fölé került, dollár hozamok emelkednek, és az árazások még az elmúlt hónapok esésével is kifeszítettnek tűnnek. A fentiekben érdemi változás, hogy Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke, a korábbinál enyhébb hangvételt ütött meg a várható kamatpályát illetően. Ebben szerepet játszhatott, hogy az elmúlt hónapokban az olaj árfolyam jelentősen esett, a dollár erősödött, a részvénypiacok korrigáltak, ami nem helyez különösebb nyomást a döntéshozókra rövidtávon. Ezek azonban inkább a headline számokra hatnak, hosszú távú kilátásokban kevésbé érdekesek.

Az amerikai részvények esetén a következő 1-2 év profitkilátásai továbbra is erősek, amik alátámaszthatják a jelenlegi piaci árazásokat. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a részvények esetén egy hosszú távú pénzáramot vásárolnak meg a piaci szereplők, ami egy esetlegesen 1-2 éven belül bekövetkező recesszió esetén már kevésbé attraktív.Összességében továbbra is óvatos stratégiát tartunk célravezetőnek. A fejlett kötvénypiacok a ciklus késői szakaszára, a várható szigorodó monetáris politikára tekintettel nem attraktívak, míg a részvénypiacok érzékenyek a lassulás minden jelére. A hazai kötvényhozamok jelentősen lejjebb jöttek az elmúlt hónapban, melynek hatására csökkentjük a kitettségünket. Továbbra is a hazai hozamkörnyezet emelkedését várjuk, a feszített munkaerőpiac és ebből fakadó erős bérnövekedés hatására. Rövidtávon az inflációs számokat lejjebb húzhatják az olajárak, azonban középtávon nem ezek a faktorokat gondoljuk meghatározónak."