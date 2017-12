Raiffeisen: érett szakaszába ért a felívelési ciklus

"2017 egy meglehetősen pozitív év volt a tőkepiaci befektetők számára, tekintve, hogy javuló makrogazdasági adatok jellemezték a fejlett gazdaságokat, ez azonban nem párosult az infláció jelentős emelkedésével. Ennek megfelelően egyelőre a jegybanki szigorításokkal kapcsolatos várakozások is mérsékeltek, melynek hatására továbbra is alacsony kamatok melletti növekedést várnak a piaci szereplők. Fontos azonban észben tartani, hogy 2008 óta először került közel az Egyesült Államok gazdaságának kibocsátási rése a pozitív tartományhoz, azaz, hogy a tényleges kibocsátás a potenciális szint fölé emelkedjen. Ez egy fontos és egyértelmű jele annak, hogy a gazdasági ciklus érett szakaszába ért. Figyelembe véve emellett, az amerikai munkanélküliségi adatokat és fogyasztás szerepét a GDP-n belül, jelentős esélye van egy esetleges bérinfláció kialakulásának, amit a Federel Reserve döntéshozói régóta előre jeleznek. Tekintve, hogy az amerikai S&P 500 Index részvényeinek átlagos profitmarzsa történelmi csúcson van, egy emelkedő bérköltségek melletti szigorodó monetáris politika, komoly kérdéseket vetít előre a jelenlegi értékeltségek fenntarthatóságával kapcsolatban. Bár a kamatemelések terén a fejlett piacokon belül élen jár a Federel Reserve, hasonló folyamat látszik az Európai Központi Bank kapcsán is. Itt egyelőre még csak a mennyiségi lazítási program kivezetése a terv 2018-ra, az első kamatemeléseket egyelőre csak későbbre várja a piac.

A fejlett piacokon megfigyelhető folyamatok más-más tónusokkal, de a közép-kelet-európai régióban is jelentkeznek. A fejlett piacokhoz mérten alacsony bérköltségeknek köszönhetően, sok külföldi cég hozta termelését vagy szolgáltatási egységeit a környező országokba, emellett a nyitott munkaerőpiac sok hazai vagy régiós munkavállalót motivált külföldi, elsősorban nyugati munkavállalásra. Ennek eredőjeként komoly hiány alakult ki a cseh, lengyel és magyar gazdaságban is munkaerőből, mely az új munkahelyek növekvő számával együtt komoly bérfeszültségeket okozhat. Érdekes azonban, hogy ez a folyamat meglehetősen ellentétes reakciókat szül a környező jegybankoktól. A Magyar Nemzeti Bank egyelőre nem lát jelentős inflációs veszélyt a munkaerőpiac feszességében, így továbbra is az a cél, hogy a hazai gazdaság külkereskedelmi többlete a hozamcsökkenésben csapódjon ki, ne a forint erősödésében A lakossági hitelezés kapcsán egyelőre nem a hitelezés mennyisége, inkább annak összetétele miatt aggódik. Ennek megfelelően a swap hozamgörbe hosszú végét igyekeznek mérsékelni és ezzel ösztönözni a lakosságot, hogy változó helyett fix kamatok mellett adósodjanak el. A cseh jegybank ezzel szemben elkezdte kamatemelési ciklusát, és hagyja erősödni a cseh koronát. Fontos azonban észben tartani, hogy a cseh jegybank inflációs célja 2%, míg az MNB esetén ez 3%, ahol vélhetően inkább a sáv teteje effektív, vagyis 4%-ig komfortos lehet az MNB a hazai fogyasztói árak emelkedésével. A fenti különbségeknek köszönhetően az elmúlt időszakban jelentős divergencia volt megfigyelhető a hazai, illetve a régiós és fejlett piaci hozamok esetén. A magyar 10 éves kötvények hozama több mint 100 bp-t csökkent az év során, míg a fejlett piacokon és a régióban az oldalazás vagy az emelkedés volt jellemző. Vélhetően, ha a hazai monetáris politika továbbra is megtartja prociklikus jellegét, akkor az emelkedő bérekből fakadó javuló lakossági fogyasztás, növekvő infláció és csökkenő külkereskedelmi többlet eredőjeként gyengébb forint várható 2018-ban."