Raiffeisen: érett szakaszába lépett a növekedés

Raiffeisen Alapkezelő:"Az amerikai reálgazdaság alakulásáról elmondható, hogy érett szakaszába lépett a növekedés, 2009 óta nem volt év/év alapon 1% alatti reál GDP növekedés. Fontos az is, hogy az alacsony hozamkörnyezet és erős gazdasági növekedés elegye jelentősen növelte az elérhető munkahelyek számát, aminek köszönhetően sokéves mélypontra esett a munkanélküliség. Ez a jelenség a későbbiekben magában hordozhatja a bérinfláció kockázatát. Eközben az amerikai növekedés 2017 végén gyakorlatilag elérte a hosszú távú potenciális növekedés szintjét, azaz azt az értéket, ami fölött már jelentős inflációs kockázatokat hordoz az expanzió. Ezen folyamatokra reagálva az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve 2018-ra további három kamatemelést jelez előre. Ennek hatására a 2,25-2,5%-os sávba kerülhet az irányadó kamat az év végére. Tekintve, hogy jelenleg 3% a 10 éves amerikai kötvények hozama, a három kamatemelés tovább erodálná a görbe meredekségét, mely így is sokéves mélyponton van. Ennek önmagában nincs feltétlen reálgazdasági hatása, azonban korábbi időszakokban ilyen lapos görbe általában 1-2 éven belül bekövetkező recessziót jelzett előre. Az eurózóna esetén inkább 2017 hozott jelentős GDP bővülést, amitől a jelenlegi várakozások alapján a 2018-as adat elmarad. Ettől függetlenül bár jelentős késéssel, de ez Európai Központi Bank is a szigorítás útjára lép, bár itt egyelőre csak a kötvényvásárlások mérséklésével, a kamatemelések várhatóan még később esedékesek.

Donald Trump amerikai elnök 2018-ban beváltotta a kampány során hangoztatott Kína ellenes fellépést, azaz védővámokat vetett ki bizonyos termékekre. Ennek hatására a kínai vezetés is vámokkal sújtott néhány Egyesült Államokból behozott terméket. Összességében ezek egyelőre inkább szimbolikus lépések, vélhetően tárgyalások során fog eldőlni, hogy mik lesznek a tényleges szabályok a két ország kereskedelmében hosszútávon. Egyelőre Kínának van jelentős veszítenivalója, azonban az amerikai és a világgazdaságnak is hátrányos lenne hosszútávon egy kereskedelmi háború. További piacmozgató esemény volt a közelmúltban, hogy az amerikai vezetés kiterjesztette az orosz termékekre és tőkepiaci termékekre vonatkozó tilalmat, melynek hatására jelentős eladási hullám indult meg a rubelben denominált eszközökben, és ezzel párhuzamosan a rubelben is. Az új szankciók erőteljesebben érintik a Putyin-közeli oligarchák érdekeltségeit, melynek vélhetően az a célja, hogy nyomást gyakoroljanak magára Putyinra is. Összességében elmondható, hogy az emelkedő hozamkörnyezet, csökkenő jegybanki aktivitás és a kereskedelmi háborúk kockázata kedvezőtlen piaci környezetet teremt. Ennek hatására a fejlett piaci indexek többsége nem tudott új csúcsra menni a februári esések után. Fontos faktor az is, hogy a korábbi évektől eltérően idén nem hozták lejjebb az elemzők a profitvárakozásaikat, így a jelentési szezonban komoly esélye van a negatív meglepetéseknek.A fentiek alapján a portfólióban csökkentjük a részvénysúlyt, összesen 4 százalékponttal, amit pénzpiaci eszközökbe fektetünk."