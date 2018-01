Raiffeisen: lendületesen indult 2018

"Lendületesen indult 2018 a világ tőkepiacain. A fontosabb részvényindexek emelkedtek januárban, akár az amerikai, akár az európai vagy a feltörekvő piacokat nézzük. Ezzel párhuzamosan a kötvényhozamok is emelkedésnek indultak, azaz a kötvényárfolyamok estek, január végére rég nem látott szinteket ért el mind az amerikai tízéves hozam, mind az eurózóna kvázi benchmarkját jelentő német. Emögött leginkább az erős gazdasági adatok, illetve az emiatt egyre valószínűbbé váló monetáris szigorítás állhatnak. Határozott mozgásokat láthattunk az olaj és a dollár piacán is. Előbbi januárban is folytatta a tavalyi év közepén megkezdett emelkedését, ezzel is alátámasztva a kötvényhozam-emelkedést az inflációs várakozások növelésén keresztül. Utóbbi pedig lényegében folyamatosan veszített értékéből az év első hónapja során, elsősorban talán az Amerikán kívül relatíve tovább javuló gazdaságok, illetve a washingtoni politika bizonytalanságai miatt.

A hazai piacon a BUX index oldalazott a hónap elején, majd nagyobb volatilitással emelkedett, később korrigált, így egyértelmű iránya nem volt. A hosszú kötvényhozamok a hónap elején esetek, majd a Magyar Nemzeti Bank első kamatcsere tendere után erőteljes emelkedésbe kezdtek, aminek oka valószínűleg a tender előtt kialakult túlzott pozícionáltság lehetett.A következő időszakban nem várjuk a makrogazdasági adatok jelentős romlását, a növekedési adatok várhatóan továbbra is jók lesznek, szűkülő munkaerőpiaccal és javuló vállalati eredményekkel. Ennek ellenére óvatosak lennénk a részvénypiacokon, ugyanis az értékeltség már régóta igen feszített, és a közelmúlt emelkedése után az amerikai részvénypiac túlvettnek tűnik. A kötvénypiacokon sem tudunk optimisták lenni, az erős makrogazdasági mutatók továbbra is támogatják a hozam normalizációt, azaz a kötvényhozamok emelkedését. A hazai piac kissé más úton jár, a Magyar Nemzeti Bank egyre magányosabban ugyan, de továbbra is a monetáris élénkítés pályáján mozog. Ennek kapcsán kis felértékelődési potenciált még látunk a piacon, a csereügylet aukció után az MNB kommunikációja is ezt próbálta segíteni, azonban ha jelentős hozamemelkedési kockázatokat nem is látunk a közeljövőben, a hozamcsökkenésre rendelkezésre álló tér már jelentősen beszűkült.Ennek megfelelően csökkentjük hazai kötvény valamint fejlett piaci részvény súlyozásunkat, és növeljük az abszolút hozamú befektetések súlyát."