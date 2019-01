Raiffeisen: pozitív fordulatot hozott az év eleje

Raiffeisen Alapkezelő:"Az év elejei időszak pozitív fordulatot hozott a fejlett és fejlődő részvénypiacok többségén. Míg a tavalyi év végén már-már pánikszerű eladások voltak jellemzőek, januárban ezen esések egy részét ledolgozták a piacok. A kötvényhozamok azonban egyelőre nem találtak magukra, a német 10 éves kötvények hozama továbbra is 0,2% körül ingadozik, míg az amerikai hasonló lejáratú papírok 2,7% alá kerültek. A részvény- és kötvénypiacok erős teljesítménye mögött vélhetően fontos faktor, hogy egyelőre nem várnak jövőre kamatemelést az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed-től, illetve az Európai Központi Bank első emelését is inkább 2020 közepére várják. A tavalyi év végi részvénypiaci lejtmenet mögötti egyik ok az volt, hogy megnőtt a recessziót váró elemzők aránya, másik pedig a Fed kamatemelései és ennek hatására az emelkedő elvárt hozamok okozta értékeltség csökkenés. Ezen két faktor közül a magasabb hozamkörnyezettel kapcsolatos várakozások mérséklődtek leginkább. Jelenleg a kereskedelmi háborús félelmek miatt az európai és fejlődő piacok teljesítménye gyengébb, míg az amerikai nagyvállalatokat tömörítő S&P 500 index visszatért a korrekciós sávba, azaz 10%-nál kisebb az esése az utolsó csúcstól. Fontos azonban észben tartani, hogy ahogy közelebb kerülünk a korábbi csúcsokhoz, annál közelebb kerülünk újra a kifeszített árazásokhoz, így rövidtávon egyelőre nem várunk új csúcsot a fejlett piaci indexekben.

A közép-kelet-európai régióban, és ezen belül is Magyarországon, a fejlett piacokkal összhangban, szintén jelentős hozamcsökkenés valósult meg. Ebben közrejátszott az alacsonyabb olajárfolyam is, mely lejjebb húzta a legfrissebb inflációs adatot. Érdemesebb azonban a maginflációt figyelni, tekintve, hogy az erős belső fogyasztás hatására ez az érték - az adók hatását kiszűrve - 2,9%-ra emelkedett, azaz gyakorlatilag elérte a jegybank inflációs célját. Ennek megfelelően, ha továbbra is erős számok jönnek 2019 első felében, akkor az olajárfolyamtól függetlenül foglalkoznia kell a kérdéssel a Magyar Nemzeti Banknak. Ennek vélhetően az első lépései a nem konvencionális eszközök leépítésében fognak megvalósulni, majd 2019 második felében a kamatfolyosó feljebb tolása is megtörténhet. Tekintve, hogy egyelőre nincs nyomás alatt az MNB, így ennek az üteme vélhetően lassú lesz.Az új allokáció defenzív maradt, továbbra is alacsonyan tartjuk a részvénysúlyt, illetve a hazai kötvénykitettséget. Az alacsony olajárak hatására a nyersanyag súlyt a portfólióban növeltük."