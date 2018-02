Raiffeisen: rég nem látott eséssel indult a február

"Rég nem látott eséssel indult az év második hónapja a részvénypiacokon. Február 6-a jelentős napon belüli esést hozott, volt olyan pillanat, amikor 6% feletti mínuszban tartózkodott a Dow Jones Industrial Average Index. Az esés azonban nem állt meg itt, végül a piac alja 10% feletti csökkenést mutatott az idei évi csúcshoz képest például az S&P 500 indexben. Hasonló mértékű esést szenvedtek el az európai részvényindexek is. A kötvénypiacokon először hasonló reakciót láttunk, tehát a hozamok estek, azonban ez csak ideiglenes volt, hamar visszaemelkedtek korábbi szintjeikre vagy afölé is.

Azt gondoljuk, hogy a piaci fundamentumokban nem látható érdemi változás, a makrogazdasági adatok továbbra is erősek, a vállalati profit számok jól alakulnak, így az esést inkább technikai faktorok okozhatták. Ilyen lehet például a részvénypiac túlvettsége, extrém erős momentum volt az amerikai részvényindexekben az esést megelőzően, illetve a megnövő részvény-kötvény-nyersanyag korreláció, továbbá a régóta tartó részvény bull piac és a feszített értékeltség a legtöbb piaci szereplőt óvatossá teszi. Emellé érkezett még meg a volatiltás index hatalmas emelkedése, amivel szemben nagy lakossági befektetői pozíciók épültek ki az elmúlt időszakban, most nagy veszteségeket okozva. Fontos faktor lehetett az esésben, hogy az amerikai 10 éves hozamok 3%-hoz közelítenek, ami jelentős kérdőjeleket állít a részvénypiaci értékeltségek alátámasztottsága mellé.Az amerikai részvényindexek a hónap végére gyakorlatilag le is dolgozták az esés nagyrészét, európai társaik azonban nem tudtak jelentősen korrigálni. A jelenlegi részvénysúlyt így nem csökkentenénk tovább. A fejlett kötvénypiacok esetében töretlen hozamemelkedést látunk már egy ideje, különösen az amerikai hosszú hozamok tekintetében, így itt jöhet lassan egy kisebb korrekció, ami pozitívan hathat akár a magyar kötvényhozamokra is rövid távon. Stratégiailag továbbra sem vagyunk optimisták a kötvények tekintetében, azonban taktikailag érdemes lehet a kötvénysúlyt kis mértékben növelni, amit a nyersanyagsúly csökkentésével érünk el."