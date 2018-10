Sok a baj a MiFID 2-vel, és ennél csak rosszabb lehet

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

Az Esma adatai szerint a drak poolokban a részvényügyletek volumene jelentősen csökkent, korábban a részvényügyletek teljes piacának 9%-át tették ki a bankok, tőzsdék vagy független szolgáltatók által üzemeltetett privát kereskedési helyszínek, ez most 0,15%-ra csökkent. Erre a kifejletre a MiFID 2 életbe lépésével egyébként számítani is lehetett.Az irány tehát jó lenne, hiszen a szabályozás egyik fő célja z ügyletek átláthatóságának növelése, csakhogy az adatok szerint a dark poolokból kiszoruló ügyletek jelentős része nem a tőzsdéken csapódott le, hanem a tőzsdén kívüli piacokon, illetve speciális aukciókon. Májusban például 188 milliárd eurót tett ki az OTC piacokon keresztülfolyó volumen, ami háromszor akkora mint tavaly decemberben.Vannak olyan értékpapír-piaci területek, mint a kötvény és a swappiac, ahol a MIFID 2 életbe lépésé elhalasztották. Az Esma adatai szerint a 71 ezer piacon lévő kötvénytípusból mindössze 221 tartozik a valós idejű adatszolgáltatási kötelezettségek alá. egyes szakértők szerint a kötvények esetében további gondok is vannak. Elvárás például, hogy a kötvényügyleteket két napon belül jelentsék a szolgáltatók a felügyelet felé, holott vannak olyan illikvid papírok, amelyek esetében nem feltétlenül tud teljesülni az ügylet ennyi idő alatt.Szeptemberben a Nemzetközi Fizetések Bankja is kiadott a MiFID 2-vel kapcsolatban egy elemzést, amelyben arra hívja fel a figyelmet, hogy a hatósági szervek által gyűjtött adatok a szabályozás piaci hatásairól sok esetben félrevezetőek lehetnek, mert azokat nem azonos gyakorisággal és szempontok szerint gyűjtik.Ráadásul ott van a britek kilépése is az EU-ból, amivel a jogalkotók a MiFID 2 hatásainak várható elemzése során anno még nem kalkuláltak. Márpedig London, mint jelenlegi pénzügyi központ jövőbeni szerepe jelentős befolyással bírhat az uniós piacra.