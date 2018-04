Sorra válnak meg a bankoktól a profi befektetők

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A 112 milliárd eurót kezelő Candriam a korábbi 100-ról 70-re csökkentette a brókereinek a számát a MiFID 2 életbe lépése után. Mindkeözben az elemzési költségek is csökkentek a korábbi 175 ezer euróról 120 ezerre az alapkezelőnél.A 325 milliárd eurót kezelő Ostrum Asset Management 20%-kal csökkentette a banki és brókerpiaci partnereinek számát, ezzel a külsős szolgáltatók száma 50 körülire csökkent az alapkezelőnél. A szolgáltató tájékoztatása szerint egy teljes szolgáltatási palettát felvonultató csomagért éves szinten 200-500 ezer eurót is elkérnek a pénzügyi szolgáltatók, míg az alap információkat tartalmazó elemzési platformokhoz való hozzájutás mindössze 10 ezer eurót tesz ki évente.A fenti alapkezelőkön kívül más szolgáltatók is úgy döntöttek, hogy csökkentik az elemzéseket szolgáltatók számát, legfőképpen amiatt, hogy az elemzések költségét az iparágban túlnyomó többségben az alapkezelők maguk fizetik ki, mintsem azt az ügyfeleik nyakába varrják, holott a szabályok szerint ezt megtehetnék.