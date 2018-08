Szép lassan felkapaszkodik Amerika

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A pénteki kereskedés félidejénél a Dow Jones index a kezdeti gyengélkedés után már 0,4%-os pluszban volt, a jelek szerint sokat számít a piacnak, hogy ma éppen semmilyen újabb fenyegetés nem érkezett a kereskedelmi háborúval kapcsolatban. Az S&P-500 index közben 0,2 százalékos pluszba kapaszkodott fel, a technológiai szektor tömörítő Nasdaq viszont még mindig 0,1 százalékos gyengülést mutatott.

A Dow-komponensek közül a Pfizer, az Apple, a Caterpillar és a Cisco vezetik az emelkedést, rosszul megy viszont a McDonald's szekere, a gyorsétterem-lánc papírjai majdnem egy százalékos mínuszban vannak. Mindez azonban semmi a Tesla zuhanásához képest, az autógyártó árfolyama több mint 8%-kal szakadt be miután nyugtalanító hírek érkeztek.

Az olaj ára most épp kismértékben emelkedik, a Brent és a WTI is bő fél százalékos pluszban van éppen, így most ez sem húzza lefelé a részvénypiacokat.