Tizenhárom tévhit, ami kikészíti a befektetőket

Tanuljunk Bob példájából

Befektetés józan ésszel című könyv szerzője a piaci tévhitek és a piac történelme című fejezetet Bob példájával kezdi, hogy bemutassa a világ legrosszabb piaci időzítőjét, melynek során főszereplőnk borzalmasan időzíti részvénypiaci vásárlásait.Bob 1970-ben, 22 évesen kezdte pályafutását. Szorgalmasan rakta félre megtakarításait és konkrét tervet készített. Nyugdíjba vonulását megtervezendő, előre elhatározta, hogyan és mennyit fog élete során megtakarítani. Azt tervezte, hogy az 1970-es években évi 2000 dollárt rak félre, és minden évtizedben 2000 dollárral fejeli meg ezt az összeget, amíg 2013-ban, 65 évesen nyugdíjba nem vonul majd. Bob megtakarítási programját a 4.1. táblázat szemlélteti.

Bob befektetőként azzal a problémával szembesült, hogy kizárólag egy jelentős emelkedés után volt elég bátorsága ahhoz, hogy berakja a pénzét a piacra.

1972 végén az összes megtakarított pénzét egy S&P 500 indexkövető alapba tette. A piac ezt követően, az 1973-74-es medvepiac időszakában közel 50 százalékot esett, vagyis Bob közvetlenül a piac összeomlása előtt, annak csúcsán fektette be megtakarítását. És bár a lehető legrosszabbkor vásárolt, volt valami, ami a segítségére sietett: ha egyszer megvette befektetési alapjait, soha többé nem adta el őket. Egy életen át tartotta őket, mert attól félt, hogy az eladási döntéseit is rosszul hozza meg.

az összes megtakarított pénzét egy S&P 500 indexkövető alapba tette. A piac ezt követően, az 1973-74-es medvepiac időszakában közel 50 százalékot esett, vagyis Bob közvetlenül a piac összeomlása előtt, annak csúcsán fektette be megtakarítását. Bob 1987 augusztusáig , egy újabb hatalmas bikapiac felfutásáig nem érzett késztetést arra, hogy ismét befektessen. Tizenöt évnyi spórolás után további 46 000 dollárnyi megtakarítása várta, hogy a piacon fialtassa. Ismét egy S&P 500 indexalapba fektetett be, és megint sikerült eltalálnia a piac egy újabb krach előtti csúcspontját. Ez alkalommal a részvények több mint 30 százalékot estek röviddel azután, hogy Bob megvette az indexalapot. Az időzítés nem kedvezett Bobnak, így ahogy korábban is tette, kitartott a megvásárolt indexalap mellett.

Kezdetben a bankszámláján rakta félre az évi 2000 dollárokat, mígnem 1972 végére összegyűlt 6000 dollárja, amit befektethetett. Bob lelkiismeretes megtakarító volt ugyan, befektetési ismeretei azonban hagytak némi kívánnivalót maguk után.Befektetéseit tragikusan időzítette, röviden így foglalhatók össze:Összefoglalva: Bob borzasztóan időzítette piacra lépéseit, részvénypiaci vásárlásait közvetlenül a hatalmas összeomlásokat megelőző piaci csúcson hajtotta végre.

Annak ellenére, hogy Bob minden alkalommal a piac legtetején vásárolt, 1,1 millió dollárral, milliomosként vonulhatott nyugdíjba. Joggal kérdezhetjük: hát ez meg hogyan lehetséges?

A 13 tévhit

Tévhit: Tisztes hozamokat csak piaci időzítéssel lehet elérni.

Tévhit: A befektetéssel meg kell várni, amíg a dolgok jobbra fordulnak. "Igazság szerint akkor a legkifizetődőbb befektetni, amikor a helyzet a legrosszabbnak tűnik. Ha várunk, hogy a dolgok jobbra forduljanak, esélyes, hogy a hajó nélkülünk fog elmenni" - írja Carlson.

"Igazság szerint akkor a legkifizetődőbb befektetni, amikor a helyzet a legrosszabbnak tűnik. Ha várunk, hogy a dolgok jobbra forduljanak, esélyes, hogy a hajó nélkülünk fog elmenni" - írja Carlson. Tévhit: Ha tudnánk, hogy mikor várható a következő recesszió, a részvénypiaci időzítés is menne.

Tévhit: A korábbi piaci ciklusok pontos mintázatot követtek.

Tévhit: A részvények és a kötvények mindig ellentétes irányba mozognak. Mivel a részvények és a kötvények a kockázati skála eltérő végpontjain helyezkednek el, sok befektető azt feltételezi, hogy ezeknek az értékpapíroknak állandóan ellentétes irányba kell tartaniuk. Így amikor a részvények jól teljesítenek, a kötvényeknek gyengén kell muzsikálniuk, és fordítva. A szokásos érvelés szerint az egyik eszköztípusnak gyengülnie kell, ha a másik ugyanabban az időszakban pozitív teljesítményt produkál. Ez elméletben értelmesen hangzik, ám a gyakorlatban nem annyira, ha belegondolunk, hogy hosszabb távon mind a részvények, mind a kötvények pozitív hozammal örvendeztetik meg a befektetőket. Az 1930 óta eltelt egyéves periódusokat vizsgálva azt találjuk, hogy az esetek közel 60 százalékában az S&P 500 és a tízéves államkötvények egyaránt pozitív hozamot produkáltak. A részvények és kötvények közötti kapcsolat mindennek nevezhető, csak statikusnak nem - miként ez a pénzügyi piacokon szinte mindenről elmondható. Nagyon hosszú távon ezen két erősen elkülönülő eszközosztály között többé-kevésbé nulla a korreláció. A laikusok nyelvén megfogalmazva ez azt jelenti, hogy az árfolyammozgásaik között sem pozitív, sem negatív kapcsolat nem áll fenn. Bár az idő nagy részében mindkettőnek pozitív a hozama, ez nem jelenti azt, hogy kéz a kézben együtt mozognak. Idővel még a kettejük közötti kapcsolat erőssége is változik.

Tévhit: A részvények kockázatosabbak a kötvényeknél. Ugyan a kötvények biztonságot nyújtanak a válságok és részvénypiaci eladási hullámok idején, ez nem szükségszerűen jelenti azt, hogy a részvények kockázatosabbak is a kötvényeknél. 7a tévhit: A kötvények kockázatosabbak a részvényeknél.

Ugyan a kötvények biztonságot nyújtanak a válságok és részvénypiaci eladási hullámok idején, ez nem szükségszerűen jelenti azt, hogy a részvények kockázatosabbak is a kötvényeknél. Tévhit: A 2000-es évek a részvénypiac elvesztegetett évtizede volt. A technológiai lufi kipukkadása és a pénzügyi válság által közrefogott 2000-es évek a valaha volt egyik legrosszabb évtizednek bizonyult az amerikai részvénypiacon. Az S&P 500 értéke kevesebb mint tíz év alatt kétszer esett vissza a felére. Az index -9,1 százalék összhozammal zárta ezt a 2000-től 2009-ig tartó borzalmas évtizedet. Ez azt jelenti, hogy a befektetők az évtized során pénzük átlagosan 1 százalékát veszítették el minden évben. (...) És ahogy mindannyian jól tudjuk, a csúcs túloldalán mindig völgy húzódik meg. Bár a globális részvénypiac jelentős részét az S&P 500 teszi ki, számtalan további részvényből vásárolhatunk. A 2000-es évek igazság szerint csak az S&P 500 számára volt elvesztegetett évtized. A kisrészvények, az értékalapú papírok, a közepes kapitalizációjú vállalatok, a REIT-ek (szabályozott ingatlanbefektetési társaságok) és a feltörekvő piacok mind simán felülteljesítették az S&P 500-at, és pozitív hozamot értek el az elvesztegetett évtizedben.

Tévhit: Az árutőzsdei termékek jó befektetések hosszú távon. "Hacsak be nem köszönt újra az 1970-es évek magas inflációjú időszaka, akkor az árutőzsdei termékeknek valószínűleg semmi keresnivalójuk nincsen egy diverzifikált portfólióban. Csak azok válasszák ezeket az instrumentumokat, aki elfogadják az égig érő volatilitást és a részvénypiacinál alacsonyabb hozamokat. Az árucikkek általánosságban inkább a rövid távú kereskedők, mintsem a hosszú távú befektetők dédelgetett instrumentumai" - javasolja a szerző.

Hosszú távon a piacok sokkal konzisztensebbek, mindazonáltal temérdek türelem és fegyelem szükséges ahhoz, hogy a rövid távú ösztönök előtérbe kerülésekor is hosszú távú befektetők tudjunk maradni.

Bobnak nem sikerült ugyan jól időzítenie a vételeit, szerencsére azonban egyetlenegyszer sem szállt ki a piacról. Nem adta el részvényeit sem az 1973-74-es bikapiac után, sem az 1987-es fekete hétfőn, sem a technológiai lufi 2000-es kipukkadása után, sem a 2007-2009-es pénzügyi válság alatt. Soha egyetlen részvényétől sem vált meg. És akkor vajon hogyan teljesített?Először is Bob lelkiismeretes megtakarító volt, aki előre megtervezte, hogyan fogja pénzét félretenni. Soha nem ingott meg megtakarítási céljaiban, és idővel fokozatosan növelte az általa évente megtakarított összeg nagyságát. Másodsorban azáltal, hogy több mint 40 éves befektetési periódusa alatt soha nem szállt ki a piacról, hagyta, hogy befektetései az évtizedek során a kamatos kamat elvei alapján gyarapodjanak. Nagyon hosszú kifutást adott saját magának. Óriási pszichológiai teherrel kellett megbirkóznia - részben hatalmas veszteségei, részben pedig amiatt, hogy rendíthetetlenül kitartott hosszú távú gondolkodásmódja mellett -, de szeretném azt hinni, hogy Bobot az évek során nem igazán foglalkoztatták befektetési számlájának egyenlegközlői. Folytatta a megtakarítást, és leszegett fejjel ment előre.Nyilvánvalóan nehéz elhinni, hogy Bobnak, ha valóban ennyire rosszul időzített a piacon, volt elég lelkiereje ahhoz, hogy tartani tudja részvényeit. A lényeg azonban az, hogy megfelelően hosszú befektetési időtáv mellett a kamatos kamat még a rossz döntéseket is helyrehozhatja.Bob esete kiválóan példázza a befektetésekkel kapcsolatos első számú tévhitet és akkor most jöjjenek a tévhitek (néhányat külön részletezünk, ha valaki a teljes fejezetre kíváncsi, ajánljuk a könyvet, ami itt megvásárolható ):Összességében a szerző kijelenti: múltbeli adatok zsúfolva vannak fenntartásokkal kezelendő megállapításokkal, a józan észnek ellentmondani látszó eredményekkel, és rövid, illetve középtávon nem adnak egyszerű válaszokat.Amennyiben felkeltette az érdeklődésedet a kötet, a Portfolio könyvesboltjában, ide kattintva megvásárolható.