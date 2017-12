Végső visszaszámlálás: pár nap, és feje tetejére áll a befektetési piac

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

MI legyen a célpiac? Mire terjedjenek ki a MiFID-tesztek? Hogyan kell bemutatni a költségeket?

Final countdown

A soron következő témákat a Portfolio szeptemberi MiFID 2-es konferenciáján is érintettük, a Portfolio olvasói most először kapnak betekintést abba, miről szóltak és melyek voltak a legfontosabb meglátásai a nagy sikert arató tematikus asztaloknak.

1. Termékkialakítás, termékirányítás

Fő szabály szerint a termékkibocsátó által meghatározott besorolásoktól a forgalmazó/termék értékesítője eltérhet, amennyiben az az ügyfél javát szolgálja. Előfordulhat olyan eset, hogy a kibocsátó meghatároz egy célpiacot, ezen belül a termék kockázatosságát, de a forgalmazó úgy ítéli meg, hogy az adott termék kockázatosabb, ilyen esetben javasolhatja az ügyfélnek azt, hogy ne emellett a termék mellett döntsön.

A célpiac meghatározása során problémát jelenthet az is, hogy az alapul szolgáló kategóriák mennyiben vonhatóak össze, van-e/érdemes-e különbséget tenni például a befektetési cél és a befektetési időtáv, a befektetési ismeret és a befektetési tapasztalat között, és ha igen, milyen esetekben.

A célpiac meghatározása és a termék értékesítése közé ékelődik a MiFID-tesztek kitöltetése az ügyféllel, amely esetben a kiértékelés egyedi termék és portfóliószinten is történhet. Utóbbi esetben azt vizsgálják, hogy a portfólió kockázatossága hogyan viszonyul az ügyfél kockázatvállalásához. Az egyedi termékek kockázata mindaddig eltérhet pozitív irányban, amíg portfóliószinten a teljes kockázat nem haladja meg az ügyfél kockázatviselési hajlandóságát.

A termékértékesítés és befektetési tanácsadás kapcsán a célpiac és az ügyfélismeret azért is fontos, mert negatív célpiacú ügyfél számára a piaci konszenzus alapján befektetési tanácsadás nem adható.

Szabály szerint a forgalmazóknak visszafelé, a termék elállítója felé is információkat kellene szolgáltatniuk a célpiaccal kapcsolatos tapasztalatokról, de kérdés, hogyan működik majd ez olyan esetekben, ahol a forgalmazó és a kibocsátó nem áll egymással szerződéses kapcsolatban. A hatósági szervek minden esetre előírják a rendszeres felülvizsgálatot, adott esetekben a célpiac újraértékelését, amit a forgalmazói visszajelzés is indokolhat.

2. MiFID-tesztek

A MiFID-tesztek esetében alkalmassági és megfelelőségi részről is lehet beszélni, előbbi az ügyfél pénzügyi helyzetére, kockázattűrésére és befektetési időtávjára, utóbbi a termékismeretre és terméktapasztalatra tér ki, de a szolgáltatástól függ, hogy mely esetekben melyikre van szükség (befektetési tanácsadás vs. execution only).

A MiFID-tesztek eredménye szorosan összefügg a célpiac-meghatározással, ahogy korábban már volt szó róla, hogy negatív célpiacú ügyfélnek nem lehet befektetési tanácsot adni. Ehhez kapcsolódik, hogy az ügyfelet elviekben nem kell arról előzetesen tájékoztatni, hogy mi pontosan a termék vagy szolgáltatás célpiaca, de ha ennek nem felelne meg, az esetleg közölhető, hol van eltérés a célpiaci elvárás és az ügyfélteszt eredményei között.

A MiFID-tesztek kitöltése nem csak papír alapon történhet, de az online kitöltés sok problémát vethet fel, a megfelelő IT-felkészültség és hálózati biztonság ehhez elengedhetetlen.

A tesztek egyik sarkalatos pontja a konzisztencia-vizsgálat, ami valószínűsíthetően a felügyeleti ellenőrzésekkor is előtérbe kerül (felügyeleti álláspont szerint nem szabad a szolgáltatónak túlzottan az ügyfél önértékelésére támaszkodnia kiértékeléskor).

A szolgáltatónak ügyelnie kell arra, hogy a MiFID-teszt alkalmas legyen az ügyfél által megadott, egymásnak ellent mondó információk feltárására is. Kérdés, hogy ezt online kitöltés esetén hogyan lehetne kivitelezni, illetve mennyiben kell megosztani az ügyféllel az esetleges ellentmondásokat. A piaci elmondások alapján valószínűleg nem lesz járható út online kitöltés esetén a visszakérdező automatizmus, mivel ez esetben a kitöltő akár számára kedvezően manipulálhatja az adatokat.

Kérdésként merül fel az információk kiértékelése esetén, hogy mennyiben lehet a MIFID-tesztekből kiolvasható adatokon kívüli információkat is felhasználni. A legtöbb szolgáltató egyéb, például hitelezési ügy kapcsán is rendelkezhet bővebb információval az adott ügyfélről, kérdés, hogy ezek a plusz adatok mennyiben vehetőek bele a kiértékelésbe.

Csomagtermékek esetén járható útnak az tűnik, hogy a csomagban szereplő minden termék esetén külön kell megfelelőségi és alkalmassági kérdéseket feltenni.

Amennyiben az ügyfél nevében meghatalmazott vagy képviselő jár el, piaci konszenzus alapján az eredeti ügyfél célpiacát kell nézni a tranzakció végrehajtásakor, de a szolgáltatók között sokan vannak, akik a meghatalmazottra nézve is felteszi az alkalmassági és megfelelőségi kérdéseket.

3. Befektetési tanácsadás

A független befektetési tanácsadókkal szemben elvárás, hogy kellően széleskörű pénzügyi eszközöket bocsássanak az ügyfelek rendelkezésére, a tanácsadást nem befolyásolhatják a jogi és gazdasági kapcsolatok, és nagyon fontos kitétel, hogy a független szolgáltató nem fogadhat el harmadik féltől semmilyen juttatást vagy ösztönzőt.

Függő befektetési tanácsadás esetén tájékoztatni kell az ügyfelet az elérhető pénzügyi eszközök típusairól, a szolgáltatók köréről, arról, hogy az eszközök kibocsátójához vagy szolgáltatójához milyen kapcsolata fűződik. Nem független szolgáltatás esetében viszont elfogadhatóak az ösztönzők és juttatások (ennek mikéntjéről az ösztönzőknél írunk részletesebben).

Befektetési tanácsadás esetén az ügyfelet minden esetben tájékoztatni kell a felmerülő költségekről, ez magában foglalja a tanácsadás költségét, és adott esetben a pénzügyi eszköz költségét is.

Piaci szereplők egy köre szerint függő tanácsadás esetén is egyre nagyobb fontossággal bírhat a tanácsadói díj bevezetése, amely főként a portfólió szemléletű tanácsadás és mintaportfólió esetében lehet releváns. A tanácsadási díj a független szolgáltatóknál már működő dolog.

Független tanácsadók esetében az egyik legnagyobb kihívást a megfelelő termékválasztás biztosítása jelentheti. Itt megoldás lehet, ha ügyfélszegmensenként határozza meg a szolgáltató a termékmélységet és azt, miben biztosít függetlenséget.

4. Költségtranszparencia

Az előzetes költségtájékoztatás esetében nincsen arra vonatkozó konkrét előírás, hogy a költségeket tranzakció szinten, személyre szabottan kell kimutatni, az utólagos költségkimutatás esetében azonban igen.

A MiFID 2 új elemei közé tartozik, hogy ezentúl éves összköltséget is be kell mutatni az ügyfélnek, nemcsak összegszerűen, hanem százalékosan is. Fontos, hogy abban az esetben is kell tudni előzetesen becslést adni a költségekkel kapcsolatban, amennyiben ahhoz pontos adatok még nem állnak rendelkezésre (ex ante költségbecsléseknél felértékelődik szolgáltatói oldalról a disclaimerek szerepe).

Csomagolt termékek esetében külön-külön is be kell mutatni a termékek egyedi költségeit és hozamait.

Költségkimutatások esetében fontos, hogy a végrehajtási helyszínek költségeit is vizsgálni kell, majd ezeket bemutatni az ügyfélnek.

Kérdés, mennyire lehet majd ügyletkötés előtt lerövidíteni az ügyfél-tájékoztatást, milyen minimális információk közlése lehet elegendő a tranzakciók végrehajtásakor, mivel egy tőzsdei megbízásban végződő tanácsadás esetén az idő szerepe különösen felértékelődik.

Annak ellenére sok még a kérdés a mai napig MiFID 2 kapcsán, hogy hamarosan élesben indul, nem mellesleg egy évvel elhalasztották a bevezetését. A felkészülési hézagok és hiányosságok nem feltétlenül a piaci szereplők önhibája, az irányelv bevezetését koordináló EU-s felügyeleti hatóságok a legutolsó pillanatokra hagyták a fontos részletszabályok és tisztázó válaszok kiadását, és még így sok olyan terület van, ahol sötétben tapogatóznak az érintett piaci szereplők.Az egy éves halasztás ellenére sem mondható, hogy nemzeti szinten minden rendelkezésre állna a MiFID 2 átvételéhez és alkalmazásához, a legtöbb uniós tagállamban ugyanis még nem történt meg az irányelv teljes körű átültetése a nemzeti jogrendbe, így a január 3-ai indulás is kétséges.Néhány nappal a MiFID bevezetése előtt összeszedtük, melyek a legforróbb témák, és mi okozza a legnagyobb kihívásokat a hazai piaci szereplők számára.A termékfejlesztés, termékkialakítás kapcsán az egyik nagy fejtörést a célpiac meghatározása jelenti. A gyakorlatilag az európai BAMOSZ-ként működő Efama és az irányelv implementálását koordináló Esma is kiadott a célpiac meghatározására szempontrendszert, de az egységes álláspont hiánya nagy problémát jelent a piacon. Ezzel kapcsolatban az alábbi fontosabb kérdések, illetve meglátások merülnek fel:A MiFID-tesztek ügyfelekkel való kitöltetése nem új keletű, ez a gyakorlat a piacon már évek óta működik. A tesztek a MIFID 2 életbe lépésével is az előzetes tájékozódás és befektetővédelem központi eszközének tekinthetőek, de fontos, hogy nem minden szolgáltatás esetén kötelező ezek kitöltése, emellett januártól a célpiaci információk begyűjtésére is alkalmasak lehetnek. A fontosabb kérdések:Befektetési tanácsadás esetén januártól külön válik a független és nem független szolgáltatók szerepe és a velük szembeni elvárások. Nulladik pontként az ügyfelet minden esetben tájékoztatni kell arról, hogy független vagy függő alapon történik-e a tanácsadás.A befektetési tanácsadásnál érintve volt a költségtranszparencia annyiban, hogy az ügyfelet előzetesen tájékoztatni kell az ügylet során felmerülő minden költségről, ahogyan arról is, hogy ezek együttesen milyen hatást gyakorolhatnak az elérhető hozamra.