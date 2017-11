Veszélybe kerülnek a tőzsdei kiscégek az EU szabálya miatt

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

egyrészről nyomást helyez a bankokra árazási oldalról, a piacon már most is nagy verseny van az elemzéseket készítő szolgáltatók között az elsősorban alapkezelős ügyfelekért,

az elemzéseket megvásárló ügyfelek (elsősorban alapkezelők) jobban meggondolják, kinek az elemzését vegyék meg, miután azokat már nem kapják meg ingyen,

várhatóan lényegesen visszaesik a megvásárolt elemzések darabszáma, ez pedig több banki elemző munkájába kerülhet,

a bankoknak és brókercégeknek jól át kell gondolniuk, hogy milyen piaci információkat tartalmazzanak az elemzések, hogyan tudnak egyedi elemzéseket készíteni amellett, hogy igyekeznek leszorítani az elemzések előállításának költségeit.

De miért baj, ha kimaradnak?

A MiFID 2 januári bevezetésével a befektetési elemzéseket készítő bankok és brókercégek kénytelenek lesznek külön pénzt kérni anyagaikért, mivel előírás, hogy a jövőben a kereskedési és elemzési költségeket külön kell kimutatni és megfizetni. Az új előírásnak több hatása is lesz:Itt jönnek képbe a MiFID 2 által veszélyeztetett kis- és közepes tőzsdei vállalkozások, eddig ugyanis a részvénypiaci elemzések sok esetben ezeket a papírokat is tartalmazták, de. Konkrét példa erre egy londoni alapkezelő, amely mintegy 30 kis- és középvállalatot kért arra, hogy fizessen, amennyiben azt szeretné, hogy a jövőben a piaci elemzésekbe az ő papírjait is belevegyék.Sok alapkezelő és befektetési alap eddig sokszor azért kereskedett kispapírokkal a tőzsdén, mert voltak az adott cégre vonatkozó, elérhető elemzések. Ha viszont a jövőben ez megszűnik, a kispapírok likviditása erősen veszélybe kerül, végeredményben pedig előfordulhat, hogy a kereskedés ezekben a papírokban minimálisra korlátozódik vagy egyes esetekben teljesen megszűnik.A McKinsey becslései szerint januártól a bankok 30%-kal vágják vissza az elemzésre költött összegeket és több száz elemzői munka szűnik meg. A Bank of America már korábban figyelmeztetett, hogy a 2 milliárd dollárnál kisebb értékeltséggel bíró cégek különösen veszélybe kerülhetnek a MiFID 2 életbe lépésével.A kispapíroknál az elemzések fontosságára világít rá a FTSE SmallCap Index, ahol a 286 részvény negyedére vonatkozóan nem áll rendelkezésre elemzés. Azok viszont, amelyekre igen, és legalább 10 elemzőköveti őket, a 30 napos átlagos forgalomban közel 12-szer akkora forgalmat mutattak fel azon papírokkal szemben az indexben, amelyekre nincs elérhető elemzés. Amerikában is volt hasonló elemzés a kispapírokra, ott az jött ki, hogy az elemzések által le nem fedett cégek évente 4,2%-kal alulteljesítik az amerikai részvénypiacot.