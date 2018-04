Zuhanásban ragadtak a kriptodevizák - 7000 dollár alatt a Bitcoin

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

A szerdai nap második felére több mint 530 dollárt, 7,2%-ot esett a Bitcoin árfolyama, így 6875 dollár körül jár jelenleg. A Ripple eközben 9,1%-ot, az Ethereum pedig 8,7%-ot bukott a dollárral szemben. Elsőre mondhatnánk, hogy a kereskedelmi háború veszélye, illetve az azzal kapcsolatos kockázatkerülés ütötte meg a kriptodevizákat, azonban a részvénypiacon látványosan javul a hangulat, így furcsa az alulteljesítésük.

Klikk a képre!

Ugyanerre utal a CNBC cikke is: a lapnak nyilatkozó elemző, Matt Greenspan szerint inkább arról van szó, hogy sok befektető most súlyozza át portfólióját a kriptodevizák kárára. Vagyis sokan az utóbbi hetekben vett Bitcoint és más kriptodevizákat most tárazzák ki, hogy profitot realizáljanak rajtuk.