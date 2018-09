A zloty és a cseh korona is gyengébb szinteken jár, de amint az alábbi második ábrán látjuk: az utóbbi napokban a dél-afrikai rand kezdett mélyrepülésbe, miközben a líra tartósan gyenge szinteken mozog, a rubel pedig oldalaz.

Továbbra is 328,5 körül hullámzik a forint az euróval szemben (0,3%-os gyengülés tegnap estéhez képest), azaz kéthavi mélypontján és a történelmi mélypontjától bő fél százalékra.

Meglódult a dollár 2018.09.05 09:32

A forint hirtelen esése megállt, illetve megfordult 329 felett, most már 328,6 körül jár a kereskedés. Mindenesetre az látszik, hogy a dollár ma reggeli meglódulása (euró/dollár 1,16-ról 1,1550-ig bukott) nem tesz jót a feltörekvő piaci devizáknak, a rand már 2% feletti esésnél jár, a líra 0,6%-osnál, és mindez a borongós hangulat a forintra is rányomja a bélyegét, az egyébként is alacsony kamattartalma mellett.