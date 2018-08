A spekulánsok nem eresztik a forintot - A török válságot is megszenvedte

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A Magyar Nemzeti Bank július 24-ei kamatdöntését követően megírtuk, hogy a jegybank által közzétett ábrakészlet alapján április közepe és június vége között mintegy 800 milliárd forint értékű forintgyengülésre játszó pozíciót építettek ki külföldi piaci szereplők, ami azóta sem épült le. Részben ezen spekulatív állomány kiépülése vezetett oda, hogy július elejére 330 fölé, történelmi mélypontra került a forint az euróval szemben.Az MNB minden kamatdöntése után publikálja az ábrakészlet frissített változatát, így volt ez a múlt héten is.Az alábbi ábra tartalmazza a külföldi szereplők összesített forint melletti és forint elleni pozíciójának alakulását.

A július 24-ei kamatdöntést követő napokban a forint melletti pozíciók kerültek többségbe, ezzel párhuzamosan pedig a forint (sárga vonal, jobb tengely, fordított skála) is erősödni tudott. Augusztus második hetétől kezdve azonban - a török válság elmélyülésével egy időben - ismét főleg forint elleni (short) pozíciók épültek ki, ami az euró-forint árfolyamot is felfelé lökte.Hosszabb időtávon az látszik, hogy a külföldiek által április óta nyitott 800 milliárdnyi (kumulált) forint elleni spekulatív pozíció értéke továbbra sem csökkent, vagyis változatlanul jelentős mennyiségű külföldi tőke rendezkedett be a forint gyengülésére.

A spekulatív pozíciók állományának jövőbeli alakulásával kapcsolatban két dologra lesz érdemes odafigyelni. Egyrészt arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájával kapcsolatos kommunikációjában mikor következik be változás, a szigorítás irányába történő elmozdulás (például a szeptemberi kamatdöntő ülésen) ugyanis könnyen a short pozíciók tömeges zárását hozhatná magával, ami az erősödés irányába lökné a forintot. Másrészt azonban azt is láthattuk, hogy a török líra árfolyamválsága a hazai fizetőeszközzel szembeni spekulációt is fűtötte, így egyáltalán nem mindegy a mi szempontunkból sem, hogy mi történik Törökországgal: a török válság elhúzódása a forint elleni, a feszültségek enyhülése viszont a forint melletti spekulációt erősíthetné.