Alakul az újabb piaci vihar, de Magyarország talán megúszhatja

Mi ez a felfordulás már megint?

Mi most olcsón megúszhatjuk

Összességében az amerikai bank elemzői szerint a már elkezdődött eladási hullámra is hatással lesz a külföldi állomány, azok az országok lehetnek sérülékenyebbek, melyekben nagy a nemzetközi befektetők részaránya.

Napok óta látjuk annak jeleit, hogy a feltörekvő piaci eszközökkel kapcsolatban megint erősödött a kockázatkerülés, elsősorban a deviza- és kötvénypiacon látszanak ennek jelei. A török líra például egy hét alatt több mint 5%-kal gyengült a dollárral szemben, bár ennek török-specifikus okai is vannak, hiszen az S&P leminősítette az országot és politikai kockázatok is vannak. Ez azonban nem magyarázza meg azt, hogy például a dél-afrikai rand is esett 2,2%-ot egy hét alatt a dollárral szemben, az orosz rubel pedig 1,1 százalékkal gyengült. Persze ha hozzátesszük, hogy a dollár az euróval szemben is erősödött 1,3%-kal ugyanebben az időszakban, akkor máris látszik az egyik ok: a feltörekvők gyengélkedése mögött az amerikai eszközök jó teljesítménye áll.A devizapiachoz hasonló folyamatokat láttunk a kötvények esetében is: a török tízéves hozam a hét eleje óta majdnem 100 bázisponttal emelkedett, így péntek délután 13,15%-on állt. Az orosz piacon ehhez képest jelképesnek volt mondható a 10 bázispontos emelkedés néhány nap alatt.De miért bántják megint szegény feltörekvőket? Ahogy a török piac esetében láttuk, részben országspecifikus kockázatokról van szó, ugyanakkor kibontakozott egy általános dollárerősödés és átsúlyozás a feltörekvő piacok kárára. Ennek oka, hogy az amerikai tízéves hozam kulcsszintre emelkedett az utóbbi hetekben, meghaladta a 3%-ot, ezzel pedig a kockázatosabb eszközök egyre kevésbé lesznek vonzók, illetve egyre nagyobb hozamfelárat várnak el a befektetők azoktól. Ugyanez okozza a dollár erősödését is: a befektetők arra számítanak, hogy mivel az amerikai gazdaság jó bőrben van, a korábban vártnál gyorsabb lehet a kamatemelés üteme, részben ez árazódik be a kötvényhozamokba is.A dollár vonzerejének növekedése mellett a Jefferies elemzése szerint továbbra is van érdeklődés a feltörekvő piacok iránt, csak most éppen a kínai részvények felé súlyoznak át a befektetők - írja a Bloomberg. A hírügynökség idézi az EPFR tőkeáramlásra vonatkozó statisztikáját, mely szerint a most szerdán zárult egy hétben 1,2 milliárd dollárt vontak ki a befektetők a feltörekvő kötvényekből, ez 11 hete a legnagyobb tőkekiáramlás volt. Ráadásul mintegy másfél éve fordult elő, hogy zsinórban két héten is tőkét vontak ki ebből az eszközosztályból. A pénz pedig szinte teljes egészében kínai részvényekbe mehetett, hiszen az utóbbi egy hétben 1,1 milliárd dollárnyi friss tőkét vonzott a kínai piac.Korábban az volt megszokott, hogy ha a feltörekvő piacokkal kapcsolatban romlott a hangulat, illetve erősödött a kockázatkerülés, akkor azt a magyar eszközök is megszenvedték. Most azonban eddig viszonylag olcsón megúsztuk, a forint egy hét alatt alig fél százalékkal gyengült az euróval szemben, ami még a régióban is jó teljesítménynek számít, hiszen a lengyel zloty például egy százalékot bukott ugyanebben az időszakban.A kötvénypiacon a tízéves magyar hozam hét bázisponttal kúszott feljebb egy hét alatt, a hasonló futamidejű lengyel papírok hozama 12 bázisponttal kúszott feljebb, a román hozam pedig stagnált. Vagyis Magyarország már a régióban is biztonságos szigetnek számít.Érdekes megnézni, mi alapján szelektálnak a befektetők az egyes feltörekvő országok között, mitől függ egy-egy ország sérülékenysége. Ezzel kapcsolatban a napokban jelent meg a Goldman Sachs friss elemzése, melyet szintén a Bloomberg idézett. Az amerikai bank szakemberei szerint a következő időszakban a külföldiek állományát lesz érdemes figyelni az egyes országok állampapírpiacain, ebből a szempontból a már említett Dél-Afrika, Indonézia, Oroszország és Kolumbia lehetnek sérülékenyek.Ahol kisebb a külföldiek szerepe a piacon, oda csoportosíthatnak át tőkét a befektetők, ilyen ország lehet a Goldman szerint Brazília, Mexikó, Malajzia vagy a régióban Lengyelország. Ezek azért kevésbé sérülékenyek, mert a belföldi befektetőknek általában kisebb a választási lehetőségük a befektetések között, illetve kevésbé érzékenyek a rövidtávú tendenciákra, hajlamosabbak hosszú távon befektetni.A Goldman elemzői kiemelik, hogy a feltörekvő piacokon jelenleg 22 százalék körül van a külföldiek aránya, ugyanez a fejlett országokban majdnem a duplája. A szakemberek szerint a különbség a következő időszakban csökkenni fog, hiszen egyre több feltörekvő ország piaca nyílik meg, Kína például még mindig egy nagy potenciállal rendelkezik. Emellett az elemzők kiemelik, hogy a feltörekvő országokban az infláció közelmúltban látott csökkenése várhatóan lehűti majd az áremeléssel kapcsolatos várakozásokat.Magyarország részben amiatt érezheti magát biztonságban, hogy az utóbbi években csökkent a külföldiek részaránya, még úgy is, hogy az utóbbi napokban kétéves csúcsot láttunk ebben a statisztikában. Emellett tovább mérsékelte a magyar piac sérülékenységét az, hogy az adósságon belül a deviza részaránya is folyamatosan csökken, ezért a forint árfolyama is egyre kisebb kockázatot jelent az adósság szempontjából. Nagyrészt ezeknek köszönhető, hogy az utóbbi napok eladási hulláma minket nem legyintett meg, emellett persze sokat számít az is, hogy 2016 óta a hitelminősítők is befektetésre ajánlják Magyarországot.