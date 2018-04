Akkora sztár lehet Magyarország idén, hogy mindenki a csodájára járhat

Csak nálunk van még tér lefelé a hozamokban

A jelenlegi 2,5 százalék körüli szintről- derül ki az Erste Bank most közölt negyedéves kötvénypiaci elemzéséből. Mindez elsősorban azért érdekes, mert a régió többi országában kivétel nélkül hozamemelkedést várnak a szakemberek, vagyis a relatív pozíciónk még jobban javulhat. A leggyakrabban viszonyítási alapként kezelt lengyel tízéves hozam például a mostani 3 százalékról 3,4 százalékig emelkedhet az idén, a cseh hozam pedig 2,05 százalék lehet. Utóbbi különösen azért érdekes, mert évek óta nem volt példa arra, hogy a 0,05 százalékos alapkamattal rendelkező Csehország hozamszintje a magyar felett legyen. Prágában éppen a kamatemelési várakozások miatt indult emelkedésnek a hozam az utóbbi időszakban.

Az ábrán látszik, hogy jelenleg a cseh mellett a horvát tízéves hozam alacsonyabb a magyarnál, az év végére azonban ez nagyot változhat, a magyar eszközök lehetnek a legvonzóbbak a következő hónapokban.

De miért lesz ekkora sztár Magyarország?

Egyrészt az infláció alacsonyabb lehet az eddig vártnál, az Erste 2,8%-ról 2,4%-ra vágta vissza prognózisát. Ez lehetővé teszi, hogy az MNB akár további lépésekkel lazítson, illetve állampapírok vásárlására ösztönözze a bankokat. Ráadásul emellett kitolódhat a kamatemelés ideje, az Erste már arra számít, hogy 2020 végéig marad a jelenlegi kamatszint.

Másrészt két nagy hitelminősítőnél (S&P, Fitch) is pozitív kilátás van érvényben a magyar adósosztályzatra, így az év második felében legalább egy, de akár két felminősítés is jöhet, ami támogathatja a magyar kötvényeket. Ha ez megtörténik, akkor pedig a német-magyar hozamkülönbség szűkülhet, hiszen egy felminősítés után kevésbé lehetnek érzékenyek a magyar eszközök a nemzetközi hangulat kilengéseinek.

Persze az elemzésben hangsúlyozzák, hogy a fenti feltételezések megvalósulásához az is kell, hogy a nemzetközi befektetői környezet támogató maradjon a kockázatos eszközökkel kapcsolatban.Az év eddigi részével kapcsolatban az Erste elemzői kiemelik, hogy részben az alacsony kormányzati betétállomány miatt az első hónapokban jelentős volt a forintpiaci kibocsátás. Az év további részében eurókötvényre nem számítanak Magyarországtól, a tavalyi devizakötvény-cserét viszont megismételhetjük dollárról euróra, ha az ÁKK is szeretné.A fenti fő megállapítások után persze a legfontosabb kérdés az, mivel indokolják véleményüket az elemzők, mire alapozzák azt, hogy a magyar állampapírokban komoly potenciál van még a régióban. Alapvetően két okot sorakoztatnak fel:Az Erste szakemberei hangsúlyozzák, hogy az év elején változatlanul erős volt a bankok kereslete a magyar állampapírok iránt, a pénzintézetek mérlegfőösszegének 22-23 százaléka van jelenleg állampapírban. Ez az arány nagyjából stagnált az utóbbi hónapokban, nominálisan viszont emelkedett, hiszen egy év alatt közel 6%-kal hízott a bankok mérlege. Az elemzők arra számítanak, hogy az MNB likviditásmenedzsmentjének köszönhetően a következő hónapokban is erős lehet a bankok jelenléte a piacon.

A kötvénypiacon az Erste szakemberei szerint a jegybanki intézkedések azzal járhatnak, hogy. Azonban ezek közül utóbbi hatás kisebb lehet, hiszen a hosszú magyar kötvényekkel elsősorban külföldi szereplők kereskednek, akik érzékenyebbek a nemzetközi hangulatváltozásokra.A magyar kötvénypiac szempontjából kedvező az is, hogy a parlamenti választások után Orbán Viktor jelezte, hogy a kormány továbbra is a fegyelmezett költségvetési politikát és az adósságcsökkentést tűzi majd zászlajára. Az Erste szerint a választási eredmény és a kormányfő megjegyzése is megnyugtatta a kötvénypiaci befektetőket, a választások előtt ugyanis volt egy kis félelem attól, hogy döntésképtelen parlament alakulhat majd, illetve a költségvetési szigor is lazulhat.