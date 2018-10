Barcza: hiába a gyenge forint, elérhető az adósságcél

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Az év végére megcélzott 73,2 százalékos GDP-arányos adósságráta a gyenge forint ellenére sincs veszélyben az ÁKK vezére szerint. 2017 végén a nemzeti össztermék 73,6 százaléka volt az adósság, vagyis ha hinni lehet a szakembernek, akkor nincs veszélyben az adósságráta csökkenése.

Az év első kilenc hónapjában mintegy 730 milliárd forintos mozgásteret halmozott fel Magyarország, így az uniós források kiesése mellett is finanszírozható a megugró költségvetési hiány. Barcza György a hírügynökségnek részletezte a fenti összeget: a forintpiaci kibocsátás mintegy 200 milliárd forinttal jár a terv felett, akárcsak a lakossági állampapírok eladása, ezt egészíti ki a múlt heti devizakötvény-kibocsátásból befolyt egymilliárd euró. Utóbbi forrás felhasználásáról csak később döntenek, korábban felvetődött, hogy magasabb kamatozású dollárkötvényeket vásárolna vissza az adósságkezelő, ez valószínűleg majd az uniós pénzek érkezésétől függ. Az ÁKK vezérigazgatója kiemelte: nem tervezik, hogy a 20 százalékos határ fölé emelkedik majd a deviza részarány az adósságon belül. Augusztus végén ez az arány 19,5 százalék volt.Az uniós források kifizetésének csúszása évek óta fennáll, évről évre jelentős költségvetési előfinanszírozásra van szükség, de az idei év ebből a szempontból is kiemelkedő - mondta Barcza.A Reutersnek Barcza György arról is beszélt, hogy a magyar állam még 2 milliárd jüan értékben bocsáthat ki kötvényt a kínai piacon a jelenlegi program keretében 2019 június végéig, ezt a lehetőséget pedig az ÁKK ki akarja használni. A vezérigazgató szerint lassan, de fokozatosan akarják biztosítani a jelenlétet a kínai piacon.