Dacoltak a brutális amerikai tőkekivonással a feltörekvő kötvénypiacok

Miközben a február 7-tel záruló egy hét során annyi tőke távozott (24 milliárd dollár) az amerikai piacokra fókuszáló részvényalapokból, mint utoljára 1992-ben, addig a feltörekvő kötvénypiaci alapoknál teljesen más a helyzet ugyanezen időszak alatt. Az EPFR adatai szerint ugyanis minimális,, igaz ez úgy jött össze, hogy míg a kemény devizás alapokból 1,3 milliárd dollárnyi tőkét kivontak, addig a helyi devizában denominált kötvényalapoknál 1,2 milliárd dolláros nettó tőkebeáramlás történt (és további egyéb alapokba is jött még egy kis pénz).Azt, hogyaz e heti amerikai részvény- és kötvénypiaci vihar mellett,lényegében 3430-3450 milliárd forint körül stagnált a külföldi befektetők magyar forintalapú állampapír állománya az utóbbi bő egy hét során (a hozamok persze megugrottak).mert egyelőre afelé mutat, hogy a megemelkedő fejlett piaci hozamkörnyezet és a magyar hozamugrás mögött nem volt érdemi külföldi nettó tőkekivonás (igaz, a külföldieknek már kisebb a részaránya a magyar piacon, emiatt a kinti piaci mozgások is már korlátozottabban szűrődnek be, azaz ellenállóbbnak tűnik a magyar piac).Az UniCredit Research elemzői a friss adatok mellett arra számítanak, hogyaz egyébként intenzív fejlett piaci hozamemelkedés mellett.Meglátásuk szerint a fontosabb fejlett piaci hozamok most kialakult megemelkedett szint körül maradhatnak az év további részében, igaz rövid távon van esély arra, hogy átmenetileg kissé feljebb kúsznak még. Pénteken az amerikai 10 éves kötvényhozam 2,83% körül, a német 0,75% körül mozgott, míg a forintalapú magyar államkötvény referenciahozama 2,55% lett.