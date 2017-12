Elkezdte gyűjteni a pénzt 2018-ra az ÁKK

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

A meghirdetett 40 milliárdos mennyiségre 43,3 milliárdnyi ajánlatot adtak be a befektetők az ÁKK csütörtöki aukcióján, így az adósságkezelő 32 milliárd forintnyi 12 hónapos kincstárjegyet értékesített. Az átlaghozam a két héttel ezelőtti nulla százalékról 0,04 százalékra emelkedett, de még most is voltak olyanok, akik "ingyen" vettek magyar állampapírt.