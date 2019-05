Ennyi volt Magyarország diadalmenete, itt a fordulat?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Nem kapkodtak a magyar állampapírokért

Áprilisban 370 milliárd forint értékben hirdetett meg állampapírokat értékesítésre az ÁKK, végül ennél 14 milliárddal kevesebbet sikerült eladni a befektetőknek. Ezzel a márciusi közel 40 milliárdos terv feletti értékesítés egy részét kompenzálta a magyar piac, az aukciókon kifejezetten visszafogott volt a kereslet a korábban megszokotthoz képest.

Így összességében 14,1 milliárd forinttal kevesebb állampapírt adott el az ÁKK, mint amennyi a meghirdetett mennyiség volt egy hónap alatt.

Ugrottak a hozamok

Vagyis az adósságkezelő szempontjából abszolút indokolható, hogy ha nincs szüksége jelentős forrásbevonásra, akkor emelkedő hozamszintek mellett nem akart mindenáron túlteljesíteni áprilisban.

A legtöbbet a múlt hónapban is a rövid, 3 hónapos kincstárjegyből adta el az adósságkezelő, de így sem sikerült teljesen kimeríteniük a 105 milliárdos kínálatot. A 6 milliárdnyi elmaradás a hónap utolsó aukciójának volt köszönhető, kedden a meghirdetett 20 milliárdos tételre a kínálatot sem érte el a benyújtott ajánlatok összege, így csak 14 milliárd talált gazdára. Ennek oka elsősorban az lehet, hogy az aukció alig pár órával az MNB kamatdöntő ülése előtt volt, ezért néhány befektető kivárásra játszhatott a piacon.A 12 hónapos kincstárjegyek esetében az ÁKK sem rohant mindenáron a terv felett értékesíteni, hiába volt majdnem két és félszeres a túljegyzés, csak az eredetileg tervezett mennyiséget adta el az adósságkezelő.A kötvények esetében első ránézésre komoly kereslet mutatkozott az áprilisi aukciókon, a három- és ötéves papírokból sikerült is a tervezettnél összesen 31 milliárd forinttal többet eladni. A hónap egyetlen tízéves aukciója viszont nem volt ekkora siker. ha pedig a hagyományos délelőtti aukciókhoz hozzávesszük a kora délutáni úgynevezett nem kompetitív értékesítést is, akkor már nem ennyire szép az összkép. Ott ugyanis kifejezetten gyenge volt a kereslet, így az értékesítés is 36,6 milliárddal elmaradt a meghirdetett mennyiségtől. Ez pedig kompenzálta a délelőtti aukciók terv feletti eladását, így összességében a kötvények is rosszul fogytak a múlt hónapban.Persze, ha megnézzük a hozamok alakulását, akkor az is megmagyarázza az áprilisi terv alatti értékesítést. Az éven túli futamidők esetében ugyanis érezhetően emelkedtek a jegyzések, a tízéves papíroknál ez az emelkedés 40 bázispont körül volt egy hónap alatt.

A kötvények ezzel a hozamemelkedéssel. Az egyébként már hónapok óta megfigyelhető, hogy kettévált a magyar állampapírpiac: a rövid oldalt elsősorban az MNB lépései mozgatják (vagy jelen esetben nem mozgatják), hiába emelte kismértékben az egynapos betéti rátát a jegybank március végén, kifejezetten óvatos hangot ütött meg a további szigorítással kapcsolatban, ez pedig továbbra is alacsonyan tartja a rövid hozamokat. Közben a hosszú oldalt elsősorban a nemzetközi környezet és Magyarország kockázati megítélése befolyásolja.A nemzetközi hangulat pedig elsősorban márciusban javult, ez csapódott le a hozamok esésében, áprilisban megint kicsit elbizonytalanodtak a befektetők. Az ország kockázati megítélése szempontjából pedig fontos volt, hogy az év elején két nagy hitelminősítő is javított a magyar besoroláson. Az Erste Bank nemrég megjelent kötvénypiaci elemzésében arra számított, hogy további hasonló döntések jöhetnek még az év vége előtt, akár már most pénteken a Moody's felülvizsgálata alkalmával, bár a cégnél egyelőre stabil a kilátásunk, így lehet, hogy egyelőre csak pozitív kilátást kapunk.A fentieknek köszönhetően az év eleje óta a magyar kötvények hozamfelára kicsit csökkent a német Bundokhoz képest, vagyis javult a relatív pozíciónk. Az Erste Bank szakemberei a következő hónapokban nem számítanak jelentős mozgásokra, a német-magyar hozamkülönbözet a jelenlegi szint környékén maradhat annak ellenére is, hogy mostanra túlvetté váltak a magyar kötvények. Az év végégi nem várnak jelentős elmozdulást a tízéves hozamunkban, majd talán 2020 elején jöhet egy 20 bázispont körüli emelkedés, de az még nagyban függhet a nagy jegybankok monetáris politikájától is.