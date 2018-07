Enyhül a nyomás: kirobbanó kereslet és terv feletti eladás a mai aukción

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A meghirdetett 40 milliárd forintnyi rövid kincstárjegyre 144,2 milliárd forint értékben adtak be ajánlatot a befektetők a keddi szokásos aukción, ennél erősebb keresletre több mint két éve, 2016 áprilisában volt utoljára példa. Így nem is meglepő, hogy az adósságkezelő a maximális ötven százalékos ráemeléssel élve 60 milliárdnyi ajánlatot el is fogadott. Az átlaghpozam 0,19 százalékra csökkent, egy hete ennél öt bázisponttal magasabb jegyzés mellett adott el hasonló állampapírokat az ÁKK.