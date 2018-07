Ez rázós volt, nagyon kellett a pénz a magyar államnak

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Mi történt az első félévben?

Az év első hat hónapjában összesen az aukciókon és a nem kompetitív értékesítéseken 1335,65 milliárd forint értékben adott el kötvényeket az ÁKK,, vagyis időarányosan jól állunk ezen a téren. A legerősebb a tízéves papírok értékesítése volt, hiszen majdnem 70 százaléknál áll a számláló az egész éves cél arányában, a 15 éves kötvények viszont egyelőre nem nagyon fogynak.

A nagybani piac mellett a lakossági állampapírok is kifejezetten jól állnak, hiszen az egész évre tervezett 583 milliárd forintos állománynövekedésből 400 milliárd már teljesült hat hónap alatt, vagyis arra is van esély, hogy megint sikerül túlteljesíteni a célokat, bár a második negyedévben jelentősen lassult a növekedés.Nem csak a lakossági papíroknál, hanem a nagybani piacnál is érdemes szétbontani az év eddigi részét két részre, ugyanis a második negyedévben (főleg májusban és júniusban) intenzív kockázatkerülés bontakozott ki a feltörekvő piacokon, ami Magyarországot is elérte. Az utóbbi hetekben több olyan aukció is volt, melyen nem sikerült a tervezett mennyiséget értékesíteni a kötvényeket.

Kishíján kifogytunk a pénzből

Látszik, hogy, összességében pedig 712,2 milliárd forint volt az első három hónap értékesítése és 623,5 milliárd az április-júniusi időszak. Ha ehhez hozzátesszük, hogy a lakossági papírok 400 milliárdos állománynövekedéséből is 300 milliárd az első három hónapban jött össze, akkor egyértelműen látható a tendencia, ami részben a sikertelenebb aukciókkal magyarázható.Az állampapírok értékesítésének kiemelt jelentősége van idén, hiszen az uniós források egyelőre csak lassan csordogálnak, a kormány viszont megelőlegezi a kifizetéseket a pályázatok nyerteseinek. Ez oda vezetett, hogy fél év alatt már az egész éves tervnél nagyobb költségvetési hiány halmozódott fel, emiatt pedig a korábban megszokottnál feszesebb likviditásmenedzsmentre volt szükség. Június közepén már írtunk arról, hogy májusban jelentős nettó kibocsátás kellett ahhoz, hogy a kormányzat likvid tartalékaként értelmezhető kincstári egységes számla (kesz) állománya jelentősen emelkedjen. Erre pedig azért volt szükség, mert volt egy komolyabb devizakötvény-lejárat, illetve a múlt hónap végén egy jelentős forintkötvény is lejárt. Emiatt a friss adatokból már látszott is, hogy június végére visszaesett a kesz állománya a jelentős törlesztések után. Ez azért érdekes, mert a korábbi években megszokottnál alacsonyabb szinten van jelenleg a tartalékállomány. Vagyis egy komolyabb piaci viharral és a forrásbevonás nehezedésével kifeszített lehetett volna az állam gazdálkodása.

Elszálltak a hozamaink, feladta a harcot az MNB?

Szerencsére komolyabb lejáratok már nem lesznek idén, így elkezdődhet a kesz-egyenleg felduzzasztása, főleg akkor, ha előbb-utóbb az EU-pénzek is elkezdenek csordogálni Brüsszelből.Amellett, hogy az aukciók gyengén sikerültek,, a tízéves referenciahozam például május eleje óta 80 bázisponttal emelkedett, az ötéves pedig 150 bázispontot ugrott. Ennek oka részben az volt, hogy a befektetők elkezdtek arra számítani egyre nagyobb arányban, hogy a forintgyengülés lépésre ösztönzi majd az MNB-t, akár a kamatemelés is korábban jöhet az eddig vártnál.

Egyre több elemző véli úgy, hogy: tavaly azt kommunikálták, hogy a hosszú hozamok tartós leszorítására törekednek, mostanra ez a mondat kikerült a monetáris tanács kommunikációjából. Ma éppen azt hangsúlyozzák, hogy a magyar kötvények alulteljesítése éppen a korábbi "túlhúzás" eredménye. Persze az elfogadható lenne, ha a romló nemzetközi hangulatban nem tudnának alacsonyan maradni a magyar hozamok, de ma már ennél többről beszélünk, az utóbbi hetekben a régióban és a fejlett országokhoz viszonyítva is alulteljesítők voltunk.

Vagyis ma már azt sem mondhatja a magyar jegybank, hogy relatív értelemben maradtak alacsonyan a magyar hosszú hozamok. Sok elemző szerint mostanra "elengedte" ezt a célt az MNB, csak nem akarja nagydobra verni azt, hogy veszített a piaccal szemben. Sőt, van olyan elemző, aki szerint már tavaly sem gondolták komolyan a hozamok horgonyzását, csak éppen nyáron valamit lépni kellett, ami megfékezi a forint nemkívánt erősödését.

Ennyire azért nem vagyunk rosszak

A magyar piacon az Erste szerint az intenzív hozamemelkedés nem volt teljes mértékben indokolt a fundamentumok alapján, ezért az év végéig jöhet egy kis hozamcsökkenés a nemzetközi hangulat esetleges javulásával párhuzamosan. Erre rásegíthet az ÁKK csökkenő kínálata is, hiszen mostantól nem sürgető a kibocsátás.

Látszik, hogy a magyar-német hozamspread például még áprilisban is 200 bázispont körül volt, mostanra viszont 300-350 bázispontra emelkedett. Ezzel párhuzamosan az év elején még a lengyelnél 150 bázisponttal alacsonyabb tízéves magyar hozam mostanra elérte a legfontosabb régiós versenytárs értékét. Persze azt mondhatjuk, hogy az év elején valóban volt egy kis túlhúzás a magyar piacban, ugyanis sokan arra spekuláltak, hogy a jegybank a felkínáltnál lényegesen nagyobb összeget fogad majd el az első MIRS-aukción. Utána aztán a kiábrándulás hozott egy kis korrekciót a magyar hozamban, de egészen áprilisig nagyjából 40 bázispont volt a különbség a magyar kötvények javára a lengyelekkel szemben, ez olvadt el mostanra teljesen.Az infláció emelkedésével az egész régió kötvénypiacán átárazódást láthattunk a második negyedévben. Az EKB bejelentette, hogy az év végéig két lépésben kivezeti eszközvásárlási programját, ez is hozzájárult ahhoz, hogy a befektetők kockázatkerülése erősödött. Az első félévben a kelet-közép-európai helyi devizás kötvények mínusz 4,3%-os hozamot értek el a devizaárfolyamokkal korrigálva. A legerősebb átárazódást a magyar piacon láttuk - olvasható az Erste Bank elemzésében.Az Erste szerint Magyarországot azért érintette negatívan a folyamat, mert a Fed és az EKB fokozatos szigorításával többé nem lehetséges olyan ultra laza monetáris politikát érvényben tartani, mint amilyet az MNB tesz anélkül, hogy az gyengülést okozzon a deviza- és kötvénypiacon vagy megkérdőjelezze a jegybank hitelességét. Éppen ezért az MNB már lemondott a hozamok horgonyzásáról, a későbbiekben pedig már nem konvencionális eszközöket is kivezethet kezdve például a devizaswapokkal.A bank elemzői szerint ugyanakkor kicsit már túl lettek húzva a régió hozamai, a tízéves jegyzések esetében a közeljövőben 30-70 bázispontos korrekció lehet kilátásban a német papírokhoz képest.