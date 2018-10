Felbolydult a piac, világbajnok lett Magyarország

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Történelmi időket élnek a befektetők a magyar állampapírpiacon, hiszen a rövid és a hosszú papírok hozamkülönbsége szinte sosem látott nagyságúra tágult. Az elmúlt napokban 3,9 százalék is volt a 3 hónapos diszkont kincstárjegy és a tízéves kötvény hozama közti különbség (a leghosszabb, 15 éves papír piaca illikvid, ezért nem vettük figyelembe). A Reuters múlt heti cikke szerint. A fejleményről a napokban a Bloomberg is megemlékezett, a hírügynökség cikke szerint "talán a legmeredekebb" a világon jelenleg a magyar hozamgörbe.

A grafikonon egyrészt az látszik, hogy nem új jelenségről van szó, 2013-tól indult el trendszerűen felfelé a magyar hozamgörbe meredeksége. Kezdetben a jegybank rövid hozamot leszorító intézkedései emelték a meredekséget, elsősorban az, hogy állampapírok vásárlására kényszerítette a kereskedelmi bankokat azzal, hogy fokozatosan szorította ki a felesleges likviditást a korábbi irányadó eszközből. Ennek köszönhetően a hitelintézetek állampapír-állománya augusztus végén már megközelítette a 9000 milliárd forintot.

Valódi veszély, hogy a piacon egy komoly átárazódás indul be a jövő év elején. A piac komolyan megkérdőjelezi, hogy az MNB inflációs előrejelzése helyes-e, a befektetők már nem hisznek abban, hogy a jegybank kontroll alatt tudja tartani az inflációt

Vagyis valami nagyobb folyamat indulhatott el a magyar kötvénypiacon az utóbbi hónapok hozamemelkedésével, nem csak rövid távú tendenciáról beszélhetünk. Persze azt még nem tudni, hogy ennek mi lesz a vége, de az egyik esélyes kimenet szerint elbúcsúzhatunk a 3 százalék alatti hosszú hozamoktól, ami a nemzetközi tendenciáknak is köszönhető.

Tényleg büntették a magyar piacot

Másrészt viszont az is látszik az első grafikonból, hogy az utóbbi években többször voltak a hasonló megugrások a hozamgörbe meredekségében, amiket viszont rendre korrekció követett. Vagyis valószínűleg a mostani helyzet sem tart sokáig, a meredekség a közeljövőben kétféleképpen csökkenhet: vagy a rövid hozamok indulnak el komolyabban felfelé a jelenlegi negatív tartományból, vagy pedig a hosszú hozamok korrigálnak vissza többéves csúcsukról.A Reuters múlt heti összefoglalója alapján jelenleg annak köszönhető a rekordnagyságú meredekség, hogy a piac azt árazza, hogy az MNB az emelkedő infláció ellenére sem adja majd fel ultra laza politikáját. "A nemzetközi hangulat bármilyen negatív változása sújtja a hozamgörbe hosszú oldalát, miközben a jegybank a mínusz 0,15 százalékos egynapos betéti kamattal horgonyozza a rövid oldalt" - érzékeltette egy piaci kereskedő a hírügynökségnek. Szerinte a piac már elveszítette bizalmát abban, hogy az MNB időben reagál majd az infláció emelkedésére.- nyilatkozta a Reutersnek Virovácz Péter, az ING elemzője.Jól jelzi, hogy a piacon is forró téma Magyarország, hogy a múlt héten a Reuters mellett a Bloomberg is terjedelmes cikkben számolt be a magyar hozamgörbe alakulásáról. A lapnak Forián-Szabó Gergely, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója nyilatkozott, aki szerint a közeljövőben az MNB is lassan elindulhat a fokozatos szigorítás útján, ahogy a fejlett jegybankok és a régiós országok intézményei. Ez pedig választ adhat a feltett kérdésre: szerinte úgy csökkenhet a hozamgörbe meredeksége, hogy a jegybank lépéseinek hatására a rövid oldal lassan elindul felfelé.Persze rövid távon nem ennyire egyértelmű a kép, Forián-Szabó szerint, az döntheti el ugyanis az irányt a kötvénypiacon is. Ha a magyar deviza visszagyengül 330 környékére, akkor a rövid hozamok is emelkedésnek indulhatnak, ami kellemetlen lehet az MNB-nek is, így korábbi szigorításra is kényszerítheti a monetáris tanácsot. Amennyiben viszont a forint tovább tud erősödni, akkor azzal enyhülhet a nyomás a hosszú hozamokon, melyek visszakorrigálhatnak többéves csúcsukról.Az Amundi befektetési igazgatója azt is elárulta, honnan jöhet az újabb forintgyengülés: egyrészt könnyen ismét romolhat a feltörekvő piaci hangulat, ezen belül a régió is kockázatosabb lehet a fenyegető amerikai-kínai kereskedelmi háború miatt. Emellett a befektetők könnyen elpártolhatnak a forinttól az egyre kisebb kamatelőny (carry) miatt is. Ha ezek közül egyik sem valósul meg, akkor a piaci szereplők kivárhatnak 2019 második feléig, amikor az EKB várhatóan elkezd majd szigorítani.A külső kockázatokra hívta fel ügyfelei figyelmét a múlt héten a Citi is, az amerikai bank alulsúlyozásra javasolta a magyar állampapírokat, mivel szerintük a piac erősen kitett az amerikai és olasz hozamok emelkedésének.Az ING elemzői sem gondolják, hogy jelentős tér lenne egy korrekcióra a hosszabb lejáratokon: szerintük az idén és jövőre is 3,8-4 százalék körül maradhat a magyar tízéves állampapír hozama, majd azt követően az MNB fokozatos szigorításával kúszik 4 százalék fölé. Vagyis a hozamgörbe vagy ugyanilyen meredek marad még több mint egy évig, amire nincs nagy esély, vagy a rövid hozamaink indulnak majd el lassan felfelé.Az utóbbi hetekben érezhetően alulteljesítő volt a magyar kötvénypiac, a Bloomberg cikke szerint még a múlt hét második felében látott korrekcióval együtt is 25 bázisponttal emelkedett a tízéves hozamunk októberben, miközben a lengyel papírok hozama stagnált, a cseh hosszú hozam pedig csökkenni is tudott.

A magyar-lengyel hozamspread például az utóbbi hetekben 75 bázispont fölé ugrott, miközben tavaly decemberben a magyar tízéves hozam még 130 bázisponttal volt alacsonyabb a lengyelnél. A legfontosabb régiós vetélytárssal szemben az utóbbi három hónapban, augusztus eleje óta is 50 bázispont volt a magyar tízéves papírok alulteljesítése. Hasonló a helyzet a magyar-német hozam esetében is, a jelenlegi 3,5 százalék közeli spreadre évek óta nem volt példa, két éve volt hasonló szinten a különbség.Az MNB a kamatdöntéseket követően készített ábrakészletében az ötéves hozam változására vonatkozóan van egy grafikon arról, hogy mi befolyásolja a magyar hozamot.

Látszik, hogy az utóbbi hónapokban az árfolyamkockázat ugrott meg, ez mozdította feljebb az egyéb tényezők mellett az ötéves forinthozamot. Ez az árfolyamkockázat egészen idén tavaszig gyakorlatilag nulla volt, hiszen szűk sávban mozgott a forint árfolyama, majd onnan kezdett meredeken emelkedni. Ez is azt támasztja alá, hogy az állampapírpiaci mozgásokat elsősorban a forint árfolyamán keresztül lehet lekövetni. Az oka pedig az, hogy a forint gyengülésével egy extra kockázat jelent meg a külföldi befektetők számára, hiszen ha ők el akarják adni forintkötvényeiket, akkor az így kapott forintot át kell váltaniuk valamilyen devizára, jellemzően euróra vagy dollárra. Ha pedig a forint árfolyama bizonytalanná válik, akkor ezt nekik be kell kalkulálniuk, amikor befektetnek, az extra árfolyamkockázatért cserébe magasabb hozamot várnak el.