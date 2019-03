Hatalmasat kaszálnak, akik jókor bíztak Magyarországban - Mutatjuk, kik azok

Nagyot mentek a magyar devizakötvények

Tavaly a teljes adósságon belül 20 százalék alá csökkent a devizaadósság részaránya, azonban még mindig bőven vannak magyar devizakötvények a piacon. Az ÁKK adatai szerint 2018 végén több mint 12 milliárd dollár, 2,9 milliárd euró, 4 milliárd kínai jüan és 30 milliárd japán jen értékben voltak korábban kibocsátott devizakötvényeink.

Az elmúlt években szándékosan visszafogott volt a devizakötvény-kibocsátás, főleg dollárban régen léptünk ki a piacra. Ráadásul 2017-ben korábban kibocsátott dollárkötvényeket vissza is vásárolt az ÁKK, melyeket euróra cserélt egy friss egymilliárd eurós kibocsátással. Ennek oka, hogy a 2010-es évek elején kibocsátott dollárban denominált papírokra akkor kiemelkedő kamatot kellett fizetni, a cserével az ország kamatterhei csökkentek.

A fenti devizakötvényeket, vagyis azon kívül nem fut devizakockázatot Magyarország . Éppen emiatt a tényleges éves kamat is eltérhet a kibocsátáskori kamatozástól, hiszen a befolyó devizát az adósságkezelő euróra swapolja, így alakul ki a tényleges hozam.Az elmúlt években részben Magyarország javuló megítélése, részben pedig a visszafogott kibocsátás okozta azt, hogy a magyar devizakötvények a másodpiacon folyamatosan erősödtek, ma mindegyiknek 100 százalék felett van az árfolyama. A legnépszerűbb a leghosszabb, 2041-es lejáratú dollárkötvényünk, melynek árfolyama Thomson Reuters adatai szerint majdnem 150 százalék.

Vagy hosszú ideig, akár a lejáratig is tartják a kötvényt, és így évente bezsebelik a hozamot, ami jelen esetben kifejezetten magas, különösen a jelenlegi alacsony nemzetközi hozamkörnyezetben.

Vagy pedig arra számítanak, hogy a másodpiaci kereskedésben erősödik majd a kötvény, vagyis emelkedik az árfolyama. Ilyenkor pedig azonnal realizálhatják a nyereségüket, ha találnak vevőt.

De kinél vannak ezek a devizakötvények?

A kötvények kereskedése úgy zajlik, hogy valakik a kibocsátáskor megveszik az értékpapírt a kialakult hozam mellett, majd a másodpiacon megindulhat a kereskedés ezekkel a papírokkal. Ilyenkor kétféle stratégiát követhetnek a befektetők:Jelen esetben az látható a fenti grafikonból, hogy a száz százalék feletti árfolyamnak köszönhetően. A befektető természetesen a futamidő végéig a kibocsátáskori hozamot kapja meg, ez a számított hozam csak azt jelzi, hogy ha valaki a jelenlegi árfolyam mellett veszi meg a papírt, az mekkora valódi hozamra számíthat. Vagyis egy befektető minden pillanatban választhat: vagy a mai hozamkörnyezetben magasnak számító kamat előnyeit élvezi lejáratig, vagy lemond a jövőbeli magas hozamokról, eladja a kötvényt magas árfolyamon és új lehetőségek után néz.A befektető számára mindkét fenti stratégia sikeres lehet, hiszen aki például a 2041-ben lejáró magyar dollárkötvényt annak idején a kibocsátáskor vette meg, az most nyolc év alatt majdnem 50 százalékos hozamot tud egyszerre realizálni amellett, hogy eddig is megkapta a 7,6 százalékos éves kamatot. Ekkor persze olyan vevőt kell találnia, akinek a jelenlegi hozamkörnyezetben tetszik a még mindig egész jól árazott magyar papír. 7% hozama természetesen már nem lesz rajta, de az elfogadható kamat mellett még spekulálhat arra, hogy ha az állam komolyan gondolja a devizaadósság leépítését, akkor ezeket a papírokat vissza kell vásárolnia piaci árfolyam felett.Az egyes kötvények tulajdonosaira vonatkozóan is vannak adatai a Thomson Reutersnek, ezek elsősorban a dollárkötvények esetében lehetnek reprezentatívak, hiszen ott a befektetők nagy részét fel lehet térképezni. Máig emlékezhetünk még arra az időszakra, amikor a Franklin Templeton volt Magyarország legnagyobb hitelezője, nekik a csúcson a 10 milliárd dollárt is meghaladta a portfóliójuk, így a teljes magyar államadósság több mint tíz százaléka volt a kezükben.A Templeton az elmúlt években gyakorlatilag nullára építette le állományát, azért érdemes őket mégis megemlíteni most, mert a jelenleg is forgalomban lévő devizakötvényeinkből is bevásároltak annak idején. Vagyis a jelenlegi tulajdonosi szerkezet egyben azt is megmutatja, kik léptek be Michael Hasenstab és csapata helyére. A 2021-ben lejáró tízéves dollárkötvényünk például eredetileg 3 milliárd dolláros volt, aminek majdnem egyharmadát már az értékesítéskor a Templeton vette meg, majd növelte állományát, így volt olyan időszak, amikor 1,9 milliárd dollárnyi volt náluk ebből a 6,375%-os kamatozású papírból.Most a friss adatokból az látszik, hogy nem koncentrálódik annyira a magyar befektetői kör, de így is lehet azonosítani néhány nagy szereplőt. A piacon lévő nyolc dollárkötvény-sorozatból hét esetében gyűjtött erről adatokat a Reuters, melyeket átböngészve hat nagy szereplőt lehet azonosítani, akiknek a portfóliója legalább 100 millió dolláros lehet:Közülük néhány név ismerősen csenghet, az amerikai BlacRock a világ legnagyobb alapkezelője, a JP Morgan és a Goldman Sachs pedig a legnagyobb amerikai bankok között vannak. A másik három cég közül a Vanguard szintén a legnagyobb alapkezelők egyike, összesen 5300 milliárd dollárt kezel, a Prudential szintén egy amerikai befektetési cég, míg a Manulife pedig egy kanadai székhelyű pénzügyi vállalkozás, mely az USA-ban John Hancock Financial néven működik.A hét jelenleg piacon lévő magyar dollárkötvényből az alábbiak szerint alakul ezeknek a nagybefektetőknek a részesedése:

Látható, hogy a BlackRock jelenleg a legnagyobb szereplő, a teljes állományuk majdnem eléri a 900 millió dollárt. Ebbe beleszámoltuk a cég által kezelt iShares ETF-eket is, ami azért lényeges, mert talán a legnagyobb magyar devizakötvény-portfólió jelenleg az iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF-ben van. A Vanguard teljes pozíciója szintén meghaladja a félmilliárd dollárt, míg a Prudential megközelíti azt. Ezek a cégek egyébként több alapon, illetve amerikai, európai és ázsiai leányvállalatukon keresztül birtokolnak magyar állampapírokat, igyekeztünk mindegyiket beleszámolni a fenti összegekbe.

A fenti hat legnagyobb szereplőnél összesen közel 2,4 milliárd dollárnyi magyar devizakötvény van, ami a teljes 12,1 milliárd dolláros kintlévő dollárkötvény-állományunk alig húsz százaléka. Ez is mutatja, hogy a Templeton-időszaknál jóval kisebb a piaci koncentráció jelenleg, mellettük egy sor más amerikai, európai vagy ázsiai befektető tart jelenleg is magyar dollárkötvényeket.

Hamarosan devizára lesz szüksége az államnak

Ezek a nagy szereplők szinte mindegyik magyar devizakötvényből bevásároltak, de vannak persze különbségek. A Vanguard például a jövő márciusban lejáró papírunkban hisz nagyon, közel 300 millió dolláros állománya a teljes piacon lévő mennyiség több mint tíz százaléka. A BlackRock szinte mindegyik sorozatból több mint 100 millió dollárt tart, kivéve a most március végén lejáró, nagyon berövidült papírt.A devizakötvények felsorolásánál láthattuk, hogy. Március végén egy 2014-ben kibocsátott ötéves dollárkötvényünk jár le, mely eredetileg egymilliárd dolláros összegben került a piacra, annak majdnem a felét azonban már visszavásároltuk, majdnem 270 millió dollárt a 2017 októberi devizakötvény-csere során, a többit pedig már korábban vélhetően épp a Templetontól.A másik lejárat inkább szimbolikus: április végén fut ki a három éve kibocsátott első magyar jüankötvény, melyet egymilliárd jüan értékben adtak el a kínai piacon. Ez mai árfolyamon kevesebb mint 150 millió dollár, vagyis a többi devizakötvényhez képest jelképes mennyiség.Ezekhez a devizatörlesztésekhez rendelkezésre áll a forrás, hiszen az állam az MNB-nél vezetett kincstári egységes számláról ki tudja fizetni a tőkét, sőt a januári adatok szerint devizában is volt 263,5 milliárd forint a számlán. Az ÁKK idei finanszírozási terve egyáltalán nem számol devizakibocsátással, ez is arra utal, hogy forint forrásból tervezik kifizetni a lejáratot.