Hirtelen fordult a magyar piac - Mégsem olyan éles az MNB fegyvere?

Kifújt a szárnyalás?

Épp a múlt héten emlékeztünk meg róla, hogy újabb és újabb csúcsokat dönt a magyar állampapírpiac, hiszen a tízéves hozamunk 2% alá esett, az ötéves pedig 1% alatt is járt. Azt viszont mi sem gondoltuk, hogy épp a cikk megjelenése után néhány nappal fordul majd a piac.A múlt hét közepe óta ugyanis a tízéves magyar hozam 2,2%-ig emelkedett vissza, majd onnan kedden korrigált kicsit, az ötéves referenciahozam pedig 1,1% körül jár. Előbbi november óta nem járt ilyen magasan, míg az ötéves hozam január elején volt utoljára a mostaninál magasabb.

De akkor mi történt most?

A Bloombergnek nyilatkozó szakértő szerint a magyar szereplőket is meglepte az MNB a múlt héten, emellett a tengerentúli "forró tőkét" kezelő intézményi befektetők is eszmélhettek, és sokan realizálhatták az utóbbi hónapok hozamesésével elért profitot a magyar piacon, ennek is volt betudható a hozamok jelentős emelkedése.

Mi azt gondoljuk, hogy a magyar jegybank továbbra is kiáll majd az alacsony hozamok szükségessége mellett, és rövid időn belül újra a múlt heti aukció előtti szintre eshetnek a jegyzések

Eddig elsősorban a jegybank monetáris politikája fűtötte a magyar kötvények szárnyalását, az MNB tavaly szeptemberben mondta ki nyíltan, hogy a hosszú hozamok leszorítása a célja azt követően, hogy a rövid állampapírok jegyzése történelmi mélypontra, nulla százalék környékére esett. A grafikonon látszik, hogy a befektetők el is hitték tavaly ősszel, hogy a jegybank mindent megtesz majd a hozamok lenyomása érdekében. Ennek köszönhető, hogy az idei év elején látott nemzetközi kötvénypiaci megingás sem volt hatással a magyar eszközökre, mostanra jelentősen sikerült például az amerikai alá csökkennie a magyar tízéves hozamnak.Az utóbbi napok intenzív gyengülése mögött az egyik ok az lehet, hogy a befektetők elkezdtek rájönni, hogy hosszú távon a magyar piac sem tudja kivonni magát a nemzetközi trendek alól. Vagyis miközben Nyugat-Európában és a tengerentúlon a monetáris politika várható fokozatos szigorodása miatt felfelé indultak a hozamok, mi sem lehetünk egy nyugalmas sziget a világban, ami ezekből nem érez meg semmit. Ehhez kapcsolódik az is, hogy egyre több piaci szereplő kezdi kétségbe vonni, hogy miközben a világon lassan alig marad jegybank, amelyik nem lép a szigorítás útjára, az MNB még évekig képes lesz a jelenlegi szinten tartani a hozamot.A nemzetközi fejleményeknél fontosabb azonban, hogy az MNB a múlt héten megtartotta első monetáris politikai célú kamatcsere-tenderét (MIRS), mely azt üzente a befektetőknek, hogy talán a vártnál kevésbé lesz merész a lazítással - állapítja meg a Bloomberg kedd reggeli cikke. A jegybank komoly kereslet mellett kötött összesen 50 milliárd forintnyi öt- és tízéves kamatcsere-ügyletet a bankokkal, ezek árazása azonban nem azt sugallta, hogy a jegybank kész mindent megtenni a hozamok leszorítása érdekében. Ez pedig a fent említett nemzetközi folyamatokkal párhuzamosan oda vezetett, hogy esésbe váltottak a magyar kötvényárfolyamok. A befektetők most azt találgatják, hogy a csütörtöki MIRS-tender a fordulópont volt-e a magyar hozamokat tekintve vagy csak a túlfeszített elvárásokból következő természetes és átmeneti folyamatról beszélhetünk - írja a cikk.Most mindenki azt találgatja, mi lehet az MNB következő lépése a hozamok leszorítása érdekében - jegyzi meg a hírügynökség cikke. A jegybanknak egyébként nem kell sokáig várnia, hogy "helyre tegye" a piacot, a jövő keddi kamatdöntés ideális alkalom, hogy akár további lépéssel, akár a közlemény hangvételével jelezzék kiállásukat a laza monetáris kondíciók és az alacsony hozamok mellett.A múlt heti tenderrel az lehetett a fő probléma, hogy az MNB a múltban többször okozott meglepetést újabb és újabb lazításával, emiatt pedig sok piaci szereplő arra számított, hogy lesz egy nagy dobásuk az első kamatcsere-tenderen. Ráadásul erre utalhatott az is, hogy a Monetáris Tanács decemberi közleménye nyíltan kimondta, hogy a magyar hozamgörbe nemzetközi összevetésben még mindig meredek, vagyis nem csökkentek eleget a hosszú hozamok. Ebből akár arra lehetett következtetni, hogy erős kereslet esetén az MNB a meghirdetett 50 milliárd forintos tételnél lényegesen többet lesz hajlandó elfogadni a tenderen, ezért okozhatott csalódást, hogy az 573 milliárd forintnyi benyújtott ajánlat mellett is tartották magukat a célhoz.Kedden egyébként már látszottak annak jelei, hogy néhány szereplő elkezdett visszatérni a piacra, a Societé Generale például azzal számol, hogy a tízéves kamatcsere jegyzése a következő 3-6 hónapban 60 bázisponttal 1,16%-ra eshet, vagyis ők vételre javasolják ezt az eszközt. Phoenix Kalen, a francia bank elemzője úgy gondolja, hogy az MNB-nek vissza kell majd állítania hitelességét, ezért várhatóan ismét kiáll majd az alacsonyabb hosszú hozamok mellett.- idézi a Bloomberg Mai Doant, a Bank of America-Merrill Lynch elemzőjét, aki szerint csak átmeneti megingást láttunk az utóbbi napokban.A múlt csütörtöki tender után egyébként az MNB is próbálta hűteni a kedélyeket közleményében. A piaci szereplők viszont ezek után biztosan kiemelten figyelik majd a február elsején esedékes következő MIRS-tendert.