Idén is nagyot kaszálhatsz, ha hiszel abban, hogy senki nem megy csődbe a világban

Jó pénzt érhet, ha hiszel Argentínában

Az egyéves hozamokat elnézve a világban jelenleg Argentínával lehet a legjobban keresni, a dél-amerikai országban jelenleg 26%-os hozam van a másodpiacon. Mindez azért érdekes, mert közben a tízéves argentin hozam 15,2 százalék, ami szintén elég magas, de nem ennyire kiemelkedő.

Vagyis a piac most azt árazza, hogy ha Argentína a 2018-as évet túléli, és ki tudja fizetni a kötvényeit, akkor utána talán fellélegezhet kicsit.

A fenti piaci helyzet oka, hogy az EFE spanyol hírügynökségnek nyilatkozó elemző szerint 2018 lesz Mauricio Macri argentin elnök gazdaságpolitikájának fontos tesztje. Az országnak ugyanis egyszerre kellene felvennie a versenyt az inflációval és a költségvetési hiánnyal. Az argentin GDP 2016-ban 2,3 százalékkal esett vissza, majd ezt követhette tavaly egy 3% körüli növekedés a várakozások szerint. Az idei évre a kormány további gyorsulást vár 3,5%-ra, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) viszont 2,4%-os bővülést valószínűsít csak.A magas egyéves argentin hozam persze az inflációnak is köszönhető: a 2016-os évet még 40%-os pénzromlással zárta Argentína, majd tavaly november végéig 20% volt a 12 havi átlag. Az ország jegybankja eközben az idei várakozását is 10 százalékról 15%-ra emelte. Vagyis reálértéken az egyéves hozam alig 10 százalék lehet, ebben is érdemes összehasonlítani a többi országgal:

Az egyéves előretekintő inflációs várakozással számolva már az argentin papírok sem tudnak 10 százalékos hozamot felmutatni, de globális szinten az így kialakuló 9%-os reálhozam is kiemelkedő. De ugyanígy kimagasló a ghánai vagy az ukrán reálhozam.

Nálunk olcsóbban csak a németek vonnak be forrást

Sokaknak betesz majd a Fed kamatemelése

Az inflációs kilátásokat azért is érdemes figyelembe venni, mert minden esetben helyi devizás állampapírokról van szó, melyeknél az árfolyamon és a kuponon elért hozamot jelentősen növelheti vagy csökkentheti a deviza árfolyamváltozás. Ez akár a tényleges nominális hozam nagy részét is elviheti. Ha pedig abból indulunk ki, hogy az árfolyamba beépülnek az inflációs várakozások is, akkor célszerű ezzel korrigálni.Ha csak az elmúlt egy évet vesszük figyelembe, akkor például az argentin peso 17%-kal gyengült a dollárral szemben, vagyis egy most beszálló külföldi befektető számára a 25% körüli hozam lényegesen alacsonyabb lehet, ha ez a gyengülés 2018-ban is folytatódik. A devizaárfolyam változásból fakadó, az elérhető hozamra leselkedő kockázatot határidős ügylettel ki lehet védeni, azaz előre "rögzíteni" lehet a nyereséget, igaz ezzel a potenciális többlet hozam lehetőségéről is lemondunk.Magyar szempontból azért érdekes a lista, mert látszik az elmúlt egy év legfontosabb fejleménye: a nulla körüli szintre csökkent magyar hozamnál már csak a német alacsonyabb egyéves időtávon az általunk vizsgált országok körében. Ez azt is jelenti, hogy, hiszen a várakozások szerint az év végére 2,5-3%-ra kúszhat fel az infláció, míg az egyéves papírunk hozama lényegében nulla százalék.A magyar hozam régiós összehasonlításban is kiemelkedően alacsony, hiszen a lengyel egyéves hozam például közel 1,5%, míg Romániában az egyéves hozamszint felel meg a magyar tízévesnek. Ennek oka, hogy az MNB minden eszközzel a hozamok leszorításán dolgozott, a jelek szerint sikerrel. Innen a jegybank ígérete szerint 2018-ban a hosszú hozamok csökkentésén szeretnének dolgozni.A magas egyéves hozamszint azért is érdekes, mert. Egyrészt a Fed elkezdte fokozatosan leépíteni felduzzasztott eszközállományát, illetve egyre merészebben emelhet kamatot, míg az EKB idén kezdte el visszafogni az eszközvásárlását fokozatosan. Ezek a folyamatok pedig a feltörekvő országokra is hatással lesznek majd - vélik a Franklin Templeton szakértői idei előretekintésükben.Az amerikai alapkezelő azt emelte ki, hogy a Fed szigorításának hatása országonként eltérő lehet majd. Szerintük még mindig vannak vonzó országok, de ez nem mondható el összességében a feltörekvő piacokról. Michael Hasenstab, a Templeton kötvénypiaci szakértője évek óta azt az álláspontot képviseli, hogy érdemes részletesen megvizsgálni az egyes országokat, és kiválasztani azokat, melyek ellenállóbbak a globális piaci folyamatokra. Jelen esetben azokról beszélhetünk, melyeket elsősorban a belső kereslet hajt, függetlenek a globális kereskedelemtől. Emellett vannak olyan országok, melyek sorsa nem a globális folyamatoktól, hanem a helyi gazdaságpolitikai reformoktól függ elsősorban, ilyen például Brazília vagy Argentína.A Templeton szerint ha az amerikai hozamok a Fed politikája miatt 100-200 bázisponttal emelkednek, akkor az ellenállóbb országokra az kisebb hatással lehet, vagyis egy 6-7 százalék körüli indiai, indonéz, brazil vagy mexikói hozam igenis vonzó lehet még az amerikai kamatemelés közepette is. Azok az országok, azonban, melyek súlyos makrogazdasági egyensúlytalanságokkal néznek szembe, fájdalmasabb következményekkel számolhatnak, ezért például Törökország vagy Venezuela még mindig extrém sérülékeny lehet. Érdemes még említést tenni egy harmadik ország-csoportról, ahol ugyan erősek a fundamentumok, viszont cserébe alacsonyak a hozamok. Ez pedig azt jelenti, hogy az amerikai hozamokkal szembeni előnyük könnyen elveszhet, ez pedig egy esetleges devizagyengüléssel párosulva sérülékennyé teheti például Dél-Koreát vagy Szingapúrt is.