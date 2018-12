Itt az újabb nagy dobás: Magyarország nem bocsát ki devizakötvényt jövőre

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Csökkenő államadósság

Belső finanszírozás

Csökkenő devizaadósság arány

Futamidő növelés

A finanszírozási tervben már szerepel a korábban bejelentett nyugdíjcélú termék, a Nyugdíj-előtakarékossági Magyar Állampapír (NYEMÁP) is.

A cél, hogy a következő öt évben a lakossági állomány megduplázódjon

Teljesültek az adósságkezelés kitűzött céljai 2018-ban, ezek a célok pedig a jövő évben is változatlanok lesznek:A PM és az ÁKK pénteken mutatta be a 2019-es finanszírozási tervet, mely szerint jövőre a teljes bruttó finanszírozási igény 7989 milliárd forint lehet, ezen felül 998 milliárdot tesz ki a nettó finanszírozási igény, ami nagyrészt a költségvetési hiányt jelenti. Emellett lejár 4355 milliárd forintnyi lakossági állampapír, 1250 milliárdnyi diszkont kincstárjegy és 1204 milliárd forintnyi forintkötvény, melyeket refinanszírozni kell. Az adósságkezelő a tervek szerint 250 milliárd értékben vásárolna vissza kötvényeket, illetve ugyanennyi csereaukciót hirdetne meg. Lejár 423 milliárd forintnyi devizakötvény, amit forintból finanszírozna az állam, ehhez jön 207 milliárdos lejárat a belföldi devizakötvény, a PEMÁP esetében.A bruttó kibocsátás esetében 9249 milliárdos összeggel számol az ÁKK, aminek legnagyobb részét, 5155 milliárdot a lakossági állampapírok tehetnek ki. Vagyis a lakossági termékeknél 800 milliárd forintos nettó növekedéssel számol az adósságkezelő. Ebben még nincs benne az új nyugdíj előtakarékossági kötvény - hangzott el a sajtótájékoztatón. 2400 milliárd forint lehet a forintkötvény-kibocsátás és 1250 milliárdot tehetnek ki a diszkont kincstárjegyek. A PEMÁP esetében mindössze 32 milliárdos új értékesítést terveztek be.2018-ban az előzetes várakozásokat meghaladó növekedést látunk, összességében 4,6%-os bővüléssel számolnak. Fontos határpont volt, hogy idén 4,5 millió fölé emelkedett a foglalkoztatottak száma, amihez társult a reálkeresetek jelentős emelkedése. Azt is lehetne mondani, hogy az idén mindenkinek egy havi pluszkeresete lett azzal, hogy a reálbérek közel 9%-kal emelkedtek - mondta a sajtótájékoztatón Varga Mihály pénzügyminiszter.Az államadósság 72% alá kerülhet az év végére a GDP arányában - mondta a miniszter. Az MNB ma megjelent friss adatai szerint szeptember végén 72,4 százalék volt ez a ráta. Vagyis a 2017-es 73,3 százalékhoz képest érezhető adósságcsökkenést hajthat végre a kormány.- beszélt a távlati tervekről Varga.Korábban Orbán Viktor miniszterelnök utalt arra, hogy a jövőben a keleti finanszírozási csatornák felé kell fordulni, amit akár úgy is lehet érteni, hogy a jövőben soha nem akar Magyarország euró- vagy dollárkötvényt kibocsátani. "Amit a miniszterelnök mond, az mindig tekinthető hivatalos álláspontnak, vagyis nem tervezünk nemzetközi devizakötvény-kibocsátást" - mondta ezzel kapcsolatban a Portfolio kérdésére Varga Mihály.