Kiderült, mire ugranak a magyarok - Még mindig az államhoz rohanunk a pénzünkkel

A megtakarításokról, nyugdíjról és magyarok öngondoskodási hajlandóságáról lesz szó a Portfolio október 16-ai Öngondoskodás konferenciáján.

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Még mindig az államhoz lapátoljuk a pénzt

Újabb mérföldkőhöz érve- derül ki az ÁKK honlapján található állományi adatokból. Ez azt jelenti, hogy egy hónap alatt 70 milliárdos növekedést sikerült elérni az állományban. Mindez azért érdekes, mert tavasszal úgy látszott, hogy kifullad a növekedés, csak 20-30 milliárd forintos állománybővülést sikerült elérni havonta a korábbi jelentősebb bővüléssel szemben. Így a mostaninál nagyobb növekedési ütemet február óta nem láttunk.

Működött a kamatemelés

Az augusztus végi állományi adatok alapján szinte az összes forintalapú lakossági állampapír állománya nőtt az egy hónappal korábbihoz képest, a hosszabb termékek közül a Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) esetében inkább stagnálásról beszélhetünk. Persze ez nem is meglepő, hónapok óta megszokott, hogy a 12 hónapos diszkont kincstárjegy hozamához kötött papír a legkevésbé vonzó a jelenlegi rekordalacsony hozamkörnyezetben. A másik hosszú papír, a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) kamatozása az inflációhoz kötött, az egyre erősebb áremelkedési ütem miatt ennek népszerűsége nőtt az utóbbi időszakban.A rövidebb lakossági papírokat érdemes különválasztani, hiszen júliusban az ÁKK bejelentette , hogy 50 bázisponttal megemeli a kamatukat. Ez meglepő lépés volt, hiszen néhány héttel korábban Barcza György vezérigazgató még úgy nyilatkozott , hogy nincs napirenden a kamatok emelése. Ráadásul korábban éppen az volt a cél, hogy a hosszabb papírok felé tereljék a lakossági keresletet, ezért is volt meglepő, hogy épp a rövid termékeknél lépték meg az emelést.

Persze ahogy láttuk, tavasszal jelentősen lelassult a lakossági állomány növekedése, ezért vetődött fel egyáltalán a kamatemelés lehetősége, a jelek szerint az adósságkezelő úgy érezte, hogy a rövidebb futamidejű termékeknél könnyebb mozgósítani a lakosságot.Az augusztusi statisztika érdekessége éppen az volt, hogy vajon bejön-e a kamatemelés, sikerül-e ismét felpörgetni a lakossági keresletet. Azt már az előbb láttuk, hogy sikerült, de most nézzük a részleteket!A kamatemeléssel érintett termékek közül csak a Féléves Magyar Állampapírok (FMÁP) állománya csökkent az előző hónaphoz képest, ráadásul nem is kevéssel, 423 milliárd forintról 377,6 milliárdra. Persze ha jobban megnézzük, akkor ez a csökkenés már korábban elkezdődött, áprilisban még 528 milliárd forint volt az állomány, vagyis négy hónap alatt 150 milliárd forinttal csökkent. A többi lakossági termék a kamatemelés hatására vonzóbb lett, kivétel nélkül nőtt az állományuk. És talán még többet elárul, ha nem nominális állományt veszünk alapul, hanem a százalékos változást:

Látszik, hogy a FMÁP esetében már júniusban volt egy 10 százalék feletti állománycsökkenés, majd júliusban részben naptárhatások miatt (eggyel több új sorozat) kisebb volt a visszaesés, de augusztusban megint 10,9 százalékkal olvadt az állomány. Ez persze nem meglepő, hiszen még a kamatemelés után is ez a rövid termék a legkevésbé népszerű 2%-os éves kamatával. Vagyis mondhatjuk azt is, hogy logikusan döntöttek a magyar lakossági befektetők.Az Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP) esetében ugyan augusztusban is folytatódott a növekedés, de annak üteme talán meglepetésre csökkent még úgy is, hogy 2-ről 2,5%-ra emelkedett a kamat. Hasonló volt megfigyelhető a szintén egyéves futamidejű Kincstári Takarékjegy (KTJ) esetében is.És akkor el is érkeztünk a két nagy nyerteséhez a kamatemelésnek: a Kétéves Magyar Állampapír (2MÁP) és a szintén kétéves KTJ II. esetében komolyabb növekedést regisztrált az ÁKK augusztusban, ami azért nem meglepő, mert ezeknek a papíroknak a hozama 3, illetve 2,75%-ra emelkedett, vagyis a változtatások után a hosszú termékek (BMÁK és PMÁK) kivételével ezek a legvonzóbbak.Még egy részadatot érdemes megvizsgálni, hiszen nem mindegy, miből adódik a havi állománynövekedés, a kevesebb lejáratból vagy a friss értékesítésekből. Ezért megpróbáltuk a legutolsó sorozatok növekedése alapján a bruttó értékesítést is megbecsülni az érintett termékek esetében:

Összességében az látszik, hogy a z augusztus elején végrehajtott kamatemelés egyértelműen növelte a lakossági állampapírok népszerűségét, hiszen a korábbi időszakhoz képest megint felpörgött az állománynövekedés. Emellett az egyes típusok között is hozott átrendeződést az ÁKK lépése. Úgy tűnik, hogy a 3%-os kamat környékén van a magyar lakosság tűréshatára, a legtöbb papír esetében annak megközelítése mozdította megint meg a keresletet.

Akkor mit érdemes most venni?

Ez az ábra kicsit ellentmond a fentieknek, új eladásban ugyanis a jelek szerint az 1MÁP járt az élen több mint 300 milliárd forintos bruttó értékesítéssel, mögötte a FMÁP következett és csak azt követték a kétéves papírok.A nyári kamatemelés után érdemes áttekinteni, hogyan áll most a lakossági állampapírok kamatozása. A fentiekben többször utaltunk már arra, melyik termékek a legvonzóbbak különböző okok miatt. Fő szabályként azt lehet elmondani, hogy a nyomott hozamkörnyezet és emelkedő infláció mellett az áremelkedéshez kapcsolt állampapírok népszerűbbek lehetnek, ami meg is látszik az értékesítésen.

Az Államkincstár oldalán található összesítés szerint jelenleg 5,4%-os éves kamatával a Babakötvény hozza a legtöbb pénzt, de az egy speciális termék, hiszen a gyermek 18 éves korában juthat csak a befektetéshez. A klasszikus lakossági állampapíroknál 3-5 éves futamidőn jelenleg 3,5-4 százalékos éves kamat mellett lehet befektetni, míg a rövidebb papíroknál már említettük, hogy 3 százalék körül van a lélektani határ. A táblázat alátámasztja, hogy nem véletlen a BMÁK csökkenő népszerűsége, ezzel ugyanis tízéves időtávon lehet olyan hozamot elérni, mint a rövidebb papírokkal két évre.