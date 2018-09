Már az év végi adósságszámot kozmetikázza az ÁKK?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

A korábbi 50 helyett csak 25 milliárd forintot kínált fel az ÁKK a keddi aukción a 3 hónapos diszkont kincstárjegyekből, végül a 67,1 milliárdos kereslet ellenére is csak a tervezett mennyiséget fogadták el. Mindez azért érdekes, mert a papírok lejárata 2019. január másodika, ennek is köszönhető, hogy a korábbi 40-50 milliárd forintos heti értékesítést visszafogták. Eddig ugyanis a kibocsátott rövid papírok az év vége előtt lejártak, így nem számítottak bele az év végi adósságba. Éppen ezért mostantól könnyen lehet, hogy többször is visszafogottabb kínálatra kell felkészülni a szokásos heti aukciókon.A visszafogott kínálat és az erős kereslet miatt a hozam 0,05 százalékra esett átlagosan a múlt heti 0,1 százalékról.