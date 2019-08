Megmutatjuk, hogyan spórolhatna tízmilliárdokat Magyarország, ha akarna

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Kérje demószámláját még ma!

Nem csak a forintkötvények szárnyalnak

Az utóbbi hetekben többször írtunk arról, hogy a magyar forintkötvények hozama történelmi mélypontra esett, a tízéves referenciaérték másfél százalék körül is volt. Azóta láttunk egy kis korrekciót az utóbbi hetekben, de még mindig 2% alatt van a tízéves jegyzésünk.

Devizában a nulla százalék sem csak álom lenne

A devizaadósság részarányának csökkentése.

A lakossági befektetői kör erősítése.

Az adósságráta csökkenése.

A másodpiac mellett legutóbb már a kötvényaukción is rekordalacsony hozamra volt példa, vagyis minden eddiginél alacsonyabb költség mellett tudott bevonni forrást Magyarország a piacról. Ennek oka elsősorban az, hogy a nemzetközi piacokon is komoly kötvényrally alakult ki, a befektetők az állampapírt tekintik biztonságos befektetésnek a romló gazdasági kilátások miatt. Emiatt a világon mindenhol történelmi mélypontra estek a hozamok.Az elmúlt években a magyar adósságkezelés három fő célon alapult:Ennek a hármas célrendszernek a következménye, hogy, miközben a lakossági állományt egyre vonzóbb kamatokkal próbálják felfuttatni. Ennek eredményeként a devizaadósság részaránya 20 százalék alá csökkent, aminek köszönhetően ma sokkal kevésbé kitett a magyar gazdaság a forint árfolyamváltozásának, illetve a nemzetközi befektetői hangulatnak.Euróban vagy dollárban utoljára tavaly októberben adósodott el Magyarország, előtte pedig 2017 októberében volt példa szintén egy jelképes, egymilliárd eurós kötvénykibocsátásra. Ezzel párhuzamosan a lakossági állampapírok súlya egyre nagyobb az adósságon belül, főleg mióta idén nyáron az ÁKK piacra dobta az eddigi termékeknél vonzóbb Magyar Állampapír Pluszt, mely ötéves futamidő mellett évi öt százalékos hozamot biztosít, ráadásul bármikor visszaválthatják a befektetők.Arról már korábban írtunk , mennyivel olcsóbb finanszírozást biztosíthatna az, ha a MÁP+-ból befolyó pénzt (vagy annak egy részét) nagybani piaci kibocsátásokkal biztosítaná az adósságkezelő, hiszen a jelenlegi hozamok mellett egyre nagyobb a különbség a forintkötvények referenciahozamai és a szuperállampapírra kifizetett kamat között.Azt régóta tudjuk, hogy devizában még olcsóbban tudnánk eladósodni, hiszen ekkor a külföldi szereplők helyett a magyar állam futja a forintárfolyam változásából fakadó kockázatot. A tízéves eurókötvények kuponja már 2018-ban is csak 1,25% volt a legutóbbi kibocsátáskor. Éppen ezért a másodpiaci árfolyamok alapján érdemes megvizsgálni, hogy most milyen implikált hozamot számítanak a magyar devizakötvényekre. Kiválasztottunk néhány olyan kötvényt, melyek nem túl rövid futamidejűek, és esetleg mintaként szolgálhatnának egy mostani devizakibocsátás esetére.A 2017-ben kibocsátott egymilliárd eurónyi kötvényünk éves kuponja 1,75%, ennek árfolyama most 112 százalék felett van, májusban még 107 százalék volt. Így a Thomson Reuters adatai szerint ennek a papírnak az implikált hozama jelenleg mindössze 0,25%.

Vagyis egy nyolcéves magyar eurókötvényt ma a piacon gyakorlatilag nulla százalékos kamattal áraznak. Hasonló a helyzet a tavaly kibocsátott hétéves eurókötvényünkkel, mely a 2025-ös lejáratig évi 1,25%-ot fizet, viszont a 107,2%-os árfolyam mellett ma a piac csak 0,08%-os implikált hozamot áraz.

Dollárban nem ennyire kedvező a kép a magasabb dollárkamatok miatt, a 2024-ben lejáró papírunk eredetileg 5,375%-os kuponnal került a piacra, most 113 százalék körül van a másodpiaci árfolyama, ami 2,39%-os implikált hozamot jelent.

A jelenlegi leghosszabb magyar devizakötvény egy 2041-ben lejáró harmincéves dollárpapír, ez 7,625%-os kuponnal került a piacra nyolc éve, most 167,4 százalékos árfolyamon forog a másodpiacon, így az implikált hozama 2,4%.

Vagyis a jelenlegi másodpiaci árazás alapján egy hat-nyolc éves eurókötvényt ma akár nulla százalékhoz közeli hozam mellett is el tudna adni Magyarország, de még a húszéves dollárpapírunk 2,4%-os számított hozama is kedvezőnek mondható.

Nagy lehetőségről maradhatunk le

Egy esetleges dollárkötvény esetében a devizacsere (swap) még megdrágítaná valamennyivel a kibocsátást, de így is kedvezőbben juthatna forráshoz az ország, mint a drága lakossági papírokkal. Az euró esetében ilyen devizacsere nincs, hiszen az adósságkezelő minden devizaadósságot euróban tart nyilván.Az esetleges devizakötvény-kibocsátás azért csak elméleti lehetőség, mert a kormány és a jegybank kitart amellett, hogy nem szeretnék ismét növelni a deviza részarányt az adósságon belül, sőt olyan távlati tervek is elhangzottak, hogy a teljes államadósságot belföldi kézbe kellene adni. Éppen ezért az logikus lépés lehet, hogy a nettó devizakibocsátás negatív legyen a következő időszakban is.Azonban az adósságkezelő céljainak teljesülése mellett is lenne értelme új eurókötvény kibocsátásának, amivel esetleg ki lehetne váltani magasabb hozamú dollárkötvényeket. 2017-ben egyszer történt hasonló, amikor az ÁKK dollárban kibocsátott papírokat vásárolt vissza, cserébe alacsonyabb kamatozású eurós papírt bocsátott ki.Persze, hiszen a dollárpapírokat magasabb árfolyamon kellene visszavásárolni, ahogy láthattuk, a jelenlegi piaci árfolyamok lényegesen magasabbak a névértéknél. Hosszabb távon azonban ez a magasabb árfolyam visszajönne az alacsonyabb kamatfizetésen keresztül. Ha pedig arra számítunk, hogy tovább erősödnek majd a magyar devizakötvények, akkor ritkán adódó lehetőség lehet ebben.Mindenesetre annyit megállapíthatunk, hogy az egyre kedvezőbbé váló kibocsátási környezetben a lakosság felé történő eladósodás egyre drágább célnak tűnik.